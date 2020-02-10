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В Швеции один человек погиб из-за урагана "Сиара"
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РИА Новости

В Швеции один человек погиб из-за урагана "Сиара"

11:38 10.02.2020 (обновлено: 12:43 10.02.2020)
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© AFP 2020 / Johan Nilsson/ TT News AgencyШторм на берегу моря в Мальме, Южная Швеция
Шторм на берегу моря в Мальме, Южная Швеция
© AFP 2020 / Johan Nilsson/ TT News Agency
СТОКГОЛЬМ, 10 фев - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пропал без вести в ночь на понедельник после того, как их лодку унесло сильным ветром из-за обрушившегося на юг Швеции урагана "Сиара", сообщает телеканал SVT Nyheter.
Инцидент произошел в коммуне Свинунга на юго-западе Швеции. Двое мужчин находились в лодке, когда порывом сильного ветра ее вынесло на середину озера. В операции по их спасению были задействованы водолазы и вертолет. Одного из мужчин удалось извлечь из воды, он скончался в больнице в понедельник утром. Второй по-прежнему считается пропавшим без вести.
"Пострадавшего не удалось спасти, операция по поиску второго мужчины продолжается", - заявил представитель местной полиции Улла Брем (Ulla Brehm).
Шведская метеорологическая служба (SMHI) накануне выпустила предупреждение из-за сильного ветра, связанного со штормом "Сиара", обрушившимся на западную часть Европы. Стихией оказалось затронута южная часть Швеции, движение на второстепенных дорогах было приостановлено, в аэропортах отмечались задержки рейсов. В понедельник утром около 16 тысяч домохозяйств оказались обесточены.
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ШвецияЕвропаСтокгольм (город)В мире
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