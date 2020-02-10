В Швеции один человек погиб из-за урагана "Сиара"

Инцидент произошел в коммуне Свинунга на юго-западе Швеции. Двое мужчин находились в лодке, когда порывом сильного ветра ее вынесло на середину озера. В операции по их спасению были задействованы водолазы и вертолет. Одного из мужчин удалось извлечь из воды, он скончался в больнице в понедельник утром. Второй по-прежнему считается пропавшим без вести.