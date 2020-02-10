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2020-02-10T11:35+0300
https://ria.ru/20200210/1564481245.html
Эксперт рассказал. на чем сделают упор США в новом бюджете
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РИА Новости

Эксперт рассказал. на чем сделают упор США в новом бюджете

11:35 10.02.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США, сохранившие в бюджете на 2021 год рекордные объемы оборонных расходов, сделают упор на разработку космических комплексов вооружения и систем управления войсками, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Администрация США предложит в понедельник проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) с увеличением оборонных расходов с 738 до 740,5 миллиарда долларов, сообщило ранее  издание Wall Street Journal. НАСА получит на 12% больше, что отражает поставленную президентом Дональдом Трампом задачу высадки американских астронавтов на Луну к 2024 году. На 19% предложено увеличить расходы ядерную безопасность.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на военной базе Мирамар в Сан-Диего. 13 марта 2018
14 марта 2018, 08:34
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"В первую очередь в новом бюджете США упор будет делаться на космическое оружие, системы боевого управления, средства связи. Это даст американской стороне существенные шансы на достижение военного превосходства в мире, но Россия будет нейтрализовать попытки Вашингтона добиться существенного военно-технического отрыва", - сказал Коротченко.
Эксперт отметил, что РФ за счёт эффективного военного планирования и совершенных комплексов ядерного оружия обеспечивает сохранение баланса сил, несмотря на существенную разницу в размере военных бюджетов.
"Планы Вашингтона лишены шанса на успех, поскольку, располагая гораздо меньшим военным бюджетом, но подходя к нему рационально и выделяя приоритеты, Россия обеспечивает паритет в любом военном конфликте за счёт эффективной системы воздушно-космической обороны и наличия в нашем арсенале совершенных стратегических ядерных вооружений. Это наш вклад в стратегическую стабильность – ответственное поведение России и её понимание собственной роли в обеспечении мирового порядка и безопасности дают надежду на то, что третья мировая война никогда не станет реальностью", - подчеркнул собеседник агентства.
Здание Пентагона. Архивное фото
3 декабря 2017, 15:57
Американский генерал обвинил Россию в создании космического оружияПо словам Джона Хайтена, Москва и Пекин более 20 лет следят за разработками США и создают свое собственное вооружение, направленное против военных объектов Соединенных Штатов.
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Дональд ТрампИгорь КоротченкоНАСАРоссияСШАВ мире
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