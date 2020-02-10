Эксперт рассказал. на чем сделают упор США в новом бюджете

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США , сохранившие в бюджете на 2021 год рекордные объемы оборонных расходов, сделают упор на разработку космических комплексов вооружения и систем управления войсками, заявил РИА Новости известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Администрация США предложит в понедельник проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) с увеличением оборонных расходов с 738 до 740,5 миллиарда долларов, сообщило ранее издание Wall Street Journal. НАСА получит на 12% больше, что отражает поставленную президентом Дональдом Трампом задачу высадки американских астронавтов на Луну к 2024 году. На 19% предложено увеличить расходы ядерную безопасность.

"В первую очередь в новом бюджете США упор будет делаться на космическое оружие, системы боевого управления, средства связи. Это даст американской стороне существенные шансы на достижение военного превосходства в мире, но Россия будет нейтрализовать попытки Вашингтона добиться существенного военно-технического отрыва", - сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что РФ за счёт эффективного военного планирования и совершенных комплексов ядерного оружия обеспечивает сохранение баланса сил, несмотря на существенную разницу в размере военных бюджетов.