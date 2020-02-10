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"Аэропорты Регионов" прогнозируют рост тарифов в российских аэропортах
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РИА Новости

"Аэропорты Регионов" прогнозируют рост тарифов в российских аэропортах

11:31 10.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский
Генеральный директор АО УК Аэропорты Регионов Евгений Чудновский
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор АО УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тарифы в аэропортах холдинга "Аэропорты Регионов" серьезные, но они экономически обоснованы, в ближайшие 5-10 лет такие тарифы будут и в других аэропортах из-за обновления терминальной инфраструктуры, сообщил журналистам гендиректор холдинга Евгений Чудновский.
"Методика установления тарифов предполагает период окупаемости каждого проекта ("Аэропортов Регионов" - ред.), в среднем 15-20 лет. Когда говорят про пять лет, абсолютно непонятно, откуда данные эти берутся. Такая окупаемость если и возможна, то разве что в Москве", - сказал Чудновский.
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"Мы не отрицаем, что тарифы серьезные, но они экономически обоснованы. И потом, не будем обманывать друг друга: в ближайшие 5-10 лет такие тарифы будут везде, так как везде произойдёт обновление терминальной инфраструктуры, которое уже невозможно откладывать", - добавил он.
Генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев ранее направил руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву письмо, в котором призвал ФАС усилить внимание к росту цен на топливо и обслуживание самолетов в аэропортах РФ.
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Источник: "Победа" с апреля прекратит полеты в Ростов-на-Дону и Самару
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