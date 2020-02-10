"Аэропорты Регионов" прогнозируют рост тарифов в российских аэропортах

"Методика установления тарифов предполагает период окупаемости каждого проекта ("Аэропортов Регионов" - ред.), в среднем 15-20 лет. Когда говорят про пять лет, абсолютно непонятно, откуда данные эти берутся. Такая окупаемость если и возможна, то разве что в Москве", - сказал Чудновский.

"Мы не отрицаем, что тарифы серьезные, но они экономически обоснованы. И потом, не будем обманывать друг друга: в ближайшие 5-10 лет такие тарифы будут везде, так как везде произойдёт обновление терминальной инфраструктуры, которое уже невозможно откладывать", - добавил он.