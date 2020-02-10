Суд смягчил приговор члену "Голоса", угрожавшему журналистам НТВ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Члену совета Члену совета движения "Голос" Роману Удоту за угрозы журналистам НТВ придется отработать меньше 320 часов исправительных работ – суд смягчил приговор, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Максим Пашков.

"Химкинский городской суд изменил приговор, решив засчитать время, которое он провел под домашним арестом", - сказал адвокат, отметив, что пересчетом теперь займется ФСИН.

Текст приговора будет у защиты в среду, тогда и станет ясно, сколько часов осталось отработать правозащитнику.

Его признали виновным по статье УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и изначально приговорили к 320 часам работ при том, что обвинение настаивало на 350.

Скандал, обернувшийся уголовным делом, произошел в марте 2018 года. Как сообщал телеканал НТВ, при попытке взять интервью у Удота в аэропорту тот прокричал: "Вы меня достаете сейчас. Я вас убью, вы поймите меня".

Потерпевшими по делу проходили два журналиста НТВ, Удоту грозило вплоть до двух лет лишения свободы.

Уже бывший глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов отмечал, что не считает слова Удота криминальной угрозой убийства.