В Испании обнаружили лодку с 20 мигрантами из Гвинеи

Деньги можно зарабатывать на всем. Таковы суровые законы бизнеса. В том числе и на больших проблемах. Просто это будут большие деньги.

Великая европейская стена: бизнес делает миллиарды на мигрантах Деньги можно зарабатывать на всем. Таковы суровые законы бизнеса. В том числе и на больших проблемах. Просто это будут большие деньги.

Сообщается, что один из 20 мигрантов скончался еще до начала спасательной операции, еще одна женщина умерла от обезвоживания в больнице. У семи человек также были выявлены признаки обезвоживания, вертолеты доставили их в местную больницу. Остальные 11 мигрантов находятся на борту одного из задействованных в спасательной операции суден. Ожидается, что корабль пришвартуется в порту острова Гран-Канария в понедельник вечером или во вторник.