МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку и помощь России в ситуации с распространением нового типа коронавируса , готов продолжить укреплять координацию и сотрудничество с РФ в борьбе с распространением заболевания, заявил в понедельник во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее сообщалось, что самолет МЧС России в воскресенье доставил в китайский город Ухань гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Как уточнили в МИД РФ, общий вес груза составил более 23 тонн.

"Предоставленная российским правительством помощь в виде товаров медицинского назначения, включая 2 миллиона защитных масок, прибыла в Ухань и передана китайской стороне", - сообщил дипломат.

Он добавил, что "помимо предоставления помощи в виде поставки медицинских товаров, правительство России также направило в Китай группу экспертов для обсуждения с китайской стороной сотрудничества в области борьбы с вспышкой (коронавируса - ред.)".

По его словам, поддержка со стороны российского народа и правительства в борьбе с заболеванием демонстрирует высокий уровень отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эру, а также крепкую дружбу двух стран, готовых делить невзгоды и оказывать взаимную поддержку и помощь.

"Китай в связи с этим выражает искреннюю благодарность и готовность продолжить укреплять координацию и сотрудничество с Россией в области профилактики и борьбы с распространением заболевания, а также вносить совместный вклад в поддержание региональной и глобальной безопасности в области общественного здравоохранения", - подчеркнул Гэн Шуан.