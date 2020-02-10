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МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

МИД Китая поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

11:26 10.02.2020
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© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкОтправка гуманитарной помощи в Китай
Отправка гуманитарной помощи в Китай
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Отправка гуманитарной помощи в Китай
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку и помощь России в ситуации с распространением нового типа коронавируса, готов продолжить укреплять координацию и сотрудничество с РФ в борьбе с распространением заболевания, заявил в понедельник во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее сообщалось, что самолет МЧС России в воскресенье доставил в китайский город Ухань гуманитарный груз, включающий медицинские препараты и средства индивидуальной защиты для жителей Китая. Как уточнили в МИД РФ, общий вес груза составил более 23 тонн.
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"Предоставленная российским правительством помощь в виде товаров медицинского назначения, включая 2 миллиона защитных масок, прибыла в Ухань и передана китайской стороне", - сообщил дипломат.
Он добавил, что "помимо предоставления помощи в виде поставки медицинских товаров, правительство России также направило в Китай группу экспертов для обсуждения с китайской стороной сотрудничества в области борьбы с вспышкой (коронавируса - ред.)".
По его словам, поддержка со стороны российского народа и правительства в борьбе с заболеванием демонстрирует высокий уровень отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эру, а также крепкую дружбу двух стран, готовых делить невзгоды и оказывать взаимную поддержку и помощь.
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"Китай в связи с этим выражает искреннюю благодарность и готовность продолжить укреплять координацию и сотрудничество с Россией в области профилактики и борьбы с распространением заболевания, а также вносить совместный вклад в поддержание региональной и глобальной безопасности в области общественного здравоохранения", - подчеркнул Гэн Шуан.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе по одному гражданину Японии и США, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячу.
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Распространение нового коронавирусаГэн ШуанКоронавирусыМИД КНРМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВ мире
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