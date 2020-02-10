В Ижевске ветеранов пригласили на премьеру фильма "Калашников"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ветеранов-оружейников и дочь Михаила Калашникова Елену Калашникову пригласили на премьеру фильма Константина Буслова "Калашников", которая пройдет 15 февраля в Ижевске, сообщает организатор мероприятия "РБ-Продакшн".
Фильм рассказывает о сложном пути, который пришлось пройти деревенскому парню-самоучке, чтобы создать легендарное оружие АК-47. Фильм выйдет в российский прокат 20 февраля.
"Гостем премьеры станет дочь Михаила Тимофеевича Калашникова Елена Михайловна Калашникова, которая оказывала содействие в производстве картины, а также почетные ветераны-оружейники", - говорится в сообщении.
На премьере фильм представят режиссер и продюсер Константин Буслов, автор сценария и продюсер Сергей Бодров, исполнитель главной роли Юрий Борисов. Мероприятие пройдет 15 февраля в кинотеатре "Киномакс" в Ижевске.
Михаил Калашников жил и работал в Ижевске с 1946 года и до своей смерти в декабре 2013 года. В марте 1948 года он был направлен на Ижевский мотозавод для организации изготовления первой опытной партии своего автомата АК-47. Впоследствии на заводе под руководством Калашникова были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия на базе АК-47.
26 декабря 2019, 11:41В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет