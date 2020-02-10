В Ижевске ветеранов пригласили на премьеру фильма "Калашников"

Михаил Калашников жил и работал в Ижевске с 1946 года и до своей смерти в декабре 2013 года. В марте 1948 года он был направлен на Ижевский мотозавод для организации изготовления первой опытной партии своего автомата АК-47. Впоследствии на заводе под руководством Калашникова были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия на базе АК-47.