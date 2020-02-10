Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-10T11:24+0300
https://ria.ru/20200210/1564480569.html
В Ижевске ветеранов пригласили на премьеру фильма "Калашников"
https://cdn25.img.ria.ru/images/151117/16/1511171641_0:437:4201:2800_1036x0_80_0_0_61c71c4244739309941f49211d0cd2f0.jpg
РИА Новости

В Ижевске ветеранов пригласили на премьеру фильма "Калашников"

11:24 10.02.2020
106
© Depositphotos / photosoupyКинотеатр
Кинотеатр
© Depositphotos / photosoupy
Кинотеатр. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ветеранов-оружейников и дочь Михаила Калашникова Елену Калашникову пригласили на премьеру фильма Константина Буслова "Калашников", которая пройдет 15 февраля в Ижевске, сообщает организатор мероприятия "РБ-Продакшн".
Фильм рассказывает о сложном пути, который пришлось пройти деревенскому парню-самоучке, чтобы создать легендарное оружие АК-47. Фильм выйдет в российский прокат 20 февраля.
"Гостем премьеры станет дочь Михаила Тимофеевича Калашникова Елена Михайловна Калашникова, которая оказывала содействие в производстве картины, а также почетные ветераны-оружейники", - говорится в сообщении.
Стоп-кадр ознакомления ветерана Михаила Асанова с гаубицей Мста-Б
30 января, 11:10
В Кемерово ветерану к юбилею Победы позволили пострелять из гаубицы
На премьере фильм представят режиссер и продюсер Константин Буслов, автор сценария и продюсер Сергей Бодров, исполнитель главной роли Юрий Борисов. Мероприятие пройдет 15 февраля в кинотеатре "Киномакс" в Ижевске.
Михаил Калашников жил и работал в Ижевске с 1946 года и до своей смерти в декабре 2013 года. В марте 1948 года он был направлен на Ижевский мотозавод для организации изготовления первой опытной партии своего автомата АК-47. Впоследствии на заводе под руководством Калашникова были разработаны десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия на базе АК-47.
Игристое вино
26 декабря 2019, 11:41
В волгоградском кафе извинились перед ветераном за выставленный счет
100000
Обсудить 0
КультураКиномаксАК-47МоскваИжевскБезопасность
Рекомендуем
Запуск ракет в КНДР
Источник: КНДР в 2019 году не прекратила ракетно-ядерную программу
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
Кинокритик прокомментировал итоги вручения премии "Оскар"
Дома в историческом центре Казани
Татарстан в 2019 году направил на нацпроекты 27,4 миллиарда рублей
Купола
РПЦ решила защищать нравственность вместе c православными Индии
Сбор участников мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
Сербское духовенство: полиция Черногории занижает число протестующих
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента
Пентагон
Депутат Госдумы объяснил планы США по увеличению оборонного бюджета
Школьники в классе
В ГД назвали дату рассмотрения проекта о преподавании старшекурсников
Молодые ученые на вручении премии Правительства Москвы
Премии правительства Москвы получили 87 молодых ученых столицы
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
Аббас планирует встретиться с Ольмертом в Нью-Йорке
Поддельная квитанция об оплате штрафа
В Милане мошенники оставляют фальшивые штрафы на лобовых стеклах машин
Кристина Фернандес де Киршнер
Источник: суд в Аргентине отменил предварительное заключение Киршнер
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
При взрыве газа в дачном доме под Краснодаром пострадали три человека
Статуя Фемиды в суде
Суд смягчил приговор члену "Голоса", угрожавшему журналистам НТВ
Ветеран
Минтруд подготовил проект по выплатам ветеранам к 75-летию Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Лента новостейМолния