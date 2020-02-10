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2020-02-10T11:23+0300
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Депутат Госдумы объяснил планы США по увеличению оборонного бюджета
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РИА Новости

Депутат Госдумы объяснил планы США по увеличению оборонного бюджета

11:23 10.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Запланированное на 2021 год увеличение оборонного бюджета США связано ростом экономики, а повышение расходов на оборону являются дополнительными инвестициями, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что администрация США предложит в понедельник проект федерального бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) с увеличением оборонных расходов с 738 до 740,5 миллиарда долларов и и сохранением прежней помощи Украине. Общий объем федерального бюджета составит 4,8 триллиона долларов.
"То, что американцы будут наращивать оборонный бюджет - это связано с ростом экономики США. Не будет у американцев роста экономики - они не будут повышать оборонный бюджет, а может быть, будут его сокращать", - сказал Шерин РИА Новости.
Причём в случае сокращения оборонного бюджета США наверняка предложат России подписать очередной договор о сокращении вооружения, уверен парламентарий. "Все, что они делают, они делают с выгодой для себя", - подчеркнул депутат.
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"Есть деньги в экономике США - они повышают расходы на оборонку для того, чтобы держать в напряжении Россию и для того, чтобы вливать в экономику дополнительные инвестиции. Нет - преподнесут, что они за мир во всем мире", - сказал Шерин.
Он пояснил, что США выгодно сохранять напряжение у границ РФ. Поэтому выпадающие доходы Украины в связи с этим конфликтом Вашингтон будет восполнять в виде дотаций и помощи оборонному комплексу Киева.
"Думаю, что у Дональда Трампа есть чему поучиться. Расходы на оборону - это очень серьёзный локомотив для развития экономики собственного государства. Потому что задействовано огромное количество смежных отраслей экономики. Причём эти инвестиции идут под жестким контролем государства", - сказал Шерин.
"Если есть возможность потратить на оборону больше, то почему бы этого не сделать?", - добавил депутат.
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Александр ШеринДональд ТрампСШАВ мире
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