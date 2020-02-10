Экс-мэр Владивостока Пушкарев пробудет в СИЗО до середины марта

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев до середины марта будет находиться в городском СИЗО из-за участия в процессе по иску Генпрокуратуры к нему и его компаниям, сообщил РИА Новости адвокат Александр Высоцкий.

Советский районный суд Владивостока в январе начал рассмотрение иска ГП к Пушкареву и его компаниям. По ходатайству истца заседание отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 4, 6 марта, с 10 по 13 марта. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока " с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия. Пушкарев сообщил, что его доставили в СИЗО Владивостока 21 января. Он и Лушников принимают участие в рассмотрении иска по видеосвязи.

"Он до середины марта будет находиться в СИЗО Владивостока ввиду того, что будет участвовать в процессе по иску Генпрокуратуры", - сказал Высоцкий.

Адвокат отметил, что пока не обладает информацией о том, в какую колонию отправят Пушкарева.

Как сообщила РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Татьяна Чернилевская, Лушникова уже отправили отбывать наказание в колонию №27 в поселке Волчанец. В какую колонию пошлют Пушкарева, она пока тоже не знает.

Ранее сообщалось, что в отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент". Это обеспечительная мера до вступления в законную силу решения суда, поясняли приставы.

В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.