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Экс-мэр Владивостока Пушкарев пробудет в СИЗО до середины марта
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РИА Новости

Экс-мэр Владивостока Пушкарев пробудет в СИЗО до середины марта

11:20 10.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Осужденный экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев до середины марта будет находиться в городском СИЗО из-за участия в процессе по иску Генпрокуратуры к нему и его компаниям, сообщил РИА Новости адвокат Александр Высоцкий.
Советский районный суд Владивостока в январе начал рассмотрение иска ГП к Пушкареву и его компаниям. По ходатайству истца заседание отложено до 3 марта. Далее заседания пройдут 4, 6 марта, с 10 по 13 марта. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора бывшего главы города и подведомственного ему учреждения "Дороги Владивостока " с компаниями его брата - группы компаний "Востокцемент", заявляла Генпрокуратура. Ответчиками по иску выступают Андрей Лушников, сам Пушкарев, его брат и их предприятия. Пушкарев сообщил, что его доставили в СИЗО Владивостока 21 января. Он и Лушников принимают участие в рассмотрении иска по видеосвязи.
"Он до середины марта будет находиться в СИЗО Владивостока ввиду того, что будет участвовать в процессе по иску Генпрокуратуры", - сказал Высоцкий.
Адвокат отметил, что пока не обладает информацией о том, в какую колонию отправят Пушкарева.
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
9 декабря 2019, 11:24
Суд арестовал имущество трех предприятий по иску ГП к Пушкареву
Как сообщила РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Татьяна Чернилевская, Лушникова уже отправили отбывать наказание в колонию №27 в поселке Волчанец. В какую колонию пошлют Пушкарева, она пока тоже не знает.
Ранее сообщалось, что в отделе судебных приставов возбуждены исполнительные производства на основании исполнительных листов, выданных Советским районным судом, о наложении ареста на недвижимое имущество предприятий АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Спасскцемент". Это обеспечительная мера до вступления в законную силу решения суда, поясняли приставы.
В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. Его брат из-за инвалидности получил условный срок, а Лушников - десять лет колонии, обоих также оштрафовали на 500 миллионов рублей. Защита всех трех фигурантов обжаловала приговор. В начале октября Мосгорсуд признал приговор законным.
Пушкарев был мэром Владивостока восемь лет. По версии следствия, в 2008-2015 годах за взятки в 75 миллионов рублей он помогал "нужным" компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. В частности, полагает обвинение, бывший мэр лоббировал собственное предприятие "Востокцемент", которое он после избрания главой города переоформил на брата. Ущерб следствие оценивает в сотни миллионов рублей. Лушников, по мнению следствия, за взятки закупал строительные материалы у "Востокцемента" по завышенным ценам.
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Игорь ПушкаревВладивостокПроисшествия
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