Замглавы Чебоксар Аллу Салаеву назначили вице-премьером Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев - РИА Новости. Врио главы Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил замглавы администрации Чебоксар по социальным вопросам Аллу Салаеву исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров республики, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В течение недели он освободил от должностей 6 министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономразвития и транспорта. 6 февраля Николаев заявил, что будет сам исполнять функции председателя кабмина республики. В этот же день он назначил бывшего главу чувашского кабмина Ивана Моторина вице-премьером правительства республики. Также заместителями председателя кабмина стали и.о. министра финансов Михаил Ноздряков и полномочный представитель Чувашской Республики при президенте России Петр Чекмарев.

"Назначить Салаеву Аллу Леонидовну исполняющим обязанности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания 10 февраля.

Салаева занимала пост замглавы администрации города Чебоксары по социальным вопросам с 2012 года. В течение нескольких месяцев - с конца 2015 по апрель 2016 года - она была заместителем председателя кабмина Чувашии, но потом вернулась на прежнее место в администрацию Чебоксар.

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.

В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.