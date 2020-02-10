Электронный формат сократит сроки выдачи разрешений, уверен Мишустин

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переход на электронный формат позволит в будущем серьёзно сократить сроки получения различных разрешений, в том числе регистрации транспортных средств, постановки на учёт дронов, выдачи лицензий для детективов и частных охранных предприятий, получения аккредитация медицинскими специалистами, в ряде случаев срок ожидания сократится до одного рабочего дня, заявил председатель правительства РФ Переход на электронный формат позволит в будущем серьёзно сократить сроки получения различных разрешений, в том числе регистрации транспортных средств, постановки на учёт дронов, выдачи лицензий для детективов и частных охранных предприятий, получения аккредитация медицинскими специалистами, в ряде случаев срок ожидания сократится до одного рабочего дня, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин

На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил, что кабмин на минувшей неделе утвердил план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного рода разрешений в электронном формате. Речь идёт о 47 видах таких документов, уточнил премьер.

"В том числе регистрация мотоциклов, автомобилей, прицепов к ним, учет дронов, приём уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности, блок разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, лицензия для частных детективов, ЧОПов, аккредитация медицинских и фармацевтических специалистов. Мы рассчитываем серьёзно сократить сроки получения разрешений, по ряду позиций в два и в три раза, а где-то - до одного рабочего дня", - сообщил Мишустин.