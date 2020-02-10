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Электронный формат сократит сроки выдачи разрешений, уверен Мишустин
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РИА Новости

Электронный формат сократит сроки выдачи разрешений, уверен Мишустин

11:14 10.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ. 10 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Переход на электронный формат позволит в будущем серьёзно сократить сроки получения различных разрешений, в том числе регистрации транспортных средств, постановки на учёт дронов, выдачи лицензий для детективов и частных охранных предприятий, получения аккредитация медицинскими специалистами, в ряде случаев срок ожидания сократится до одного рабочего дня, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил, что кабмин на минувшей неделе утвердил план мероприятий по переходу до 2021 года к выдаче различного рода разрешений в электронном формате. Речь идёт о 47 видах таких документов, уточнил премьер.
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"В том числе регистрация мотоциклов, автомобилей, прицепов к ним, учет дронов, приём уведомлений о начале работы бизнес-проектов по отдельным направлениям деятельности, блок разрешений по ввозу и регистрации лекарственных средств, лицензия для частных детективов, ЧОПов, аккредитация медицинских и фармацевтических специалистов. Мы рассчитываем серьёзно сократить сроки получения разрешений, по ряду позиций в два и в три раза, а где-то - до одного рабочего дня", - сообщил Мишустин.
Он добавил, что информация о выдаче будет вноситься в электронный реестр в интернете. Это, по его мнению, позволит упростить проверку достоверности разрешений, сроков их действия и их статуса.
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