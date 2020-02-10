Синоптики предупредили москвичей о метели во вторник

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снег и метель ожидаются в Снег и метель ожидаются в Москве во вторник, за сутки в столице может выпасть до 5 сантиметров снега, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

"Во вторник характер погоды будет меняться, потому что погоду будут определять атмосферные фронты, завтра в ночь ожидается усиление ветра, снег, местами с метелью. И этот процесс - снег и метель - останется у нас на все сутки вторника. За сутки на Москву может выпасть от 2 до 5 сантиметров снега", - сказала Позднякова.

Она отметила, что температура воздуха в ночь на вторник останется слабоотрицательной: минус 1 - минус 3, дневная температура ноль – плюс 2, по области минус 2 - плюс 3.

"Главным неприятным моментом будет сильный ветер, порывы ветра ночью сегодня к вечеру и ближайшей ночью могут достигать 13-18 метров в секунду, завтра днем чуть послабее, 12-14", - сказала Позднякова.

Метеоролог также добавила, что в последующие дни погоду уже будет определять теплая часть циклона, будет преимущественно солнечно с небольшими осадками, температура в среду, четверг и пятницу в течение суток в Москве и области - около нуля градусов.