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Синоптики предупредили москвичей о метели во вторник
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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о метели во вторник

11:10 10.02.2020 (обновлено: 11:32 10.02.2020)
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© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМужчина идет по улице во время снежной метели
Мужчина идет по улице во время снежной метели
© Sputnik / Абзал Калиев
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Мужчина идет по улице во время снежной метели. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снег и метель ожидаются в Москве во вторник, за сутки в столице может выпасть до 5 сантиметров снега, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во вторник характер погоды будет меняться, потому что погоду будут определять атмосферные фронты, завтра в ночь ожидается усиление ветра, снег, местами с метелью. И этот процесс - снег и метель - останется у нас на все сутки вторника. За сутки на Москву может выпасть от 2 до 5 сантиметров снега", - сказала Позднякова.
Она отметила, что температура воздуха в ночь на вторник останется слабоотрицательной: минус 1 - минус 3, дневная температура ноль – плюс 2, по области минус 2 - плюс 3.
"Главным неприятным моментом будет сильный ветер, порывы ветра ночью сегодня к вечеру и ближайшей ночью могут достигать 13-18 метров в секунду, завтра днем чуть послабее, 12-14", - сказала Позднякова.
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Метеоролог также добавила, что в последующие дни погоду уже будет определять теплая часть циклона, будет преимущественно солнечно с небольшими осадками, температура в среду, четверг и пятницу в течение суток в Москве и области - около нуля градусов.
"Перемены в погоде произойдут 15-го числа, в ночь у нас немножечко подморозит, и будет уже не смешанная фаза осадков, а снежок небольшой, температура в Москве будет порядка минус 1 - минус 3 градусов, дневная температура около нуля", - сказала Позднякова.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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