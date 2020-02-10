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Миссия СНГ оценила парламентские выборы в Азербайджане
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РИА Новости

Миссия СНГ оценила парламентские выборы в Азербайджане

11:07 10.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане
© Sputnik
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БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли открыто, в соответствии с законодательством, заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский.
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка на них составила 47,81%. По итогам обработки 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает до 65 из 125 мест в парламенте республики.

"Проведение внеочередных парламентских выборов стало важным этапом на пути активизации реформ в стране. В целом выборы были проведены в соответствии с законодательством Азербайджана, они были конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - заявил Гуминский на пресс-конференции.

По его словам, наблюдателями было зафиксировано несколько мелких нарушений и недочётов, которые никак не влияли на волеизъявление населения.
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"Отдельно хочется отметить работу ЦИК, региональных и местных избирательных участков, которая была на высоком уровне. Были приняты все необходимые меры и, как результат, жалоб от населения не поступало", - сказал Гуминский.
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Виктор ГуминскийНовый Азербайджан (партия)СНГИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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