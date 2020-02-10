Миссия СНГ оценила парламентские выборы в Азербайджане

"Проведение внеочередных парламентских выборов стало важным этапом на пути активизации реформ в стране. В целом выборы были проведены в соответствии с законодательством Азербайджана, они были конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - заявил Гуминский на пресс-конференции.

По его словам, наблюдателями было зафиксировано несколько мелких нарушений и недочётов, которые никак не влияли на волеизъявление населения.

"Отдельно хочется отметить работу ЦИК, региональных и местных избирательных участков, которая была на высоком уровне. Были приняты все необходимые меры и, как результат, жалоб от населения не поступало", - сказал Гуминский.