Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Таиланде россиян

БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. Большинство россиян, пострадавших при столкновении двух катеров на острове . Большинство россиян, пострадавших при столкновении двух катеров на острове Пхукет в Таиланде, уже выписали из больниц, сообщил РИА Новости генконсул Владимир Соснов.

"На катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа, граждане Таиланда. В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера. Еще 20 россиян, находившихся в салоне катера, получили травмы различной степени тяжести, им оказали медицинскую помощь", — сказал Соснов.

Еще один турист останется под наблюдением врачей до завтра, так как ему зашивали рану на голове, добавил собеседник агентства. Ассоциация туроператоров, в свою очередь, сообщила, что госпитализированы двое россиян.

В больницах с ранеными были представители турфирмы Pegas Touristic, они помогали оформлять документы, необходимые для оплаты медобслуживания по страховке. Страховая компания ERV выплатит по 40 тысяч долларов каждому пострадавшему.

Столкновение двух катеров на Пхукете

Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из скоростных катеров был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян. Погибли 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра, оба из Челябинской области.