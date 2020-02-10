Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T12:18+0300
https://ria.ru/20200210/1564479757.html
Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Таиланде россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564472586_62:0:1139:606_1036x0_80_0_0_ef550c4f80d0ab4a6a0ea55ac588fa93.jpg
РИА Новости

Генконсул рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Таиланде россиян

11:06 10.02.2020 (обновлено: 12:18 10.02.2020)
21504
© РИА Новости / Евгений БеленькийСтолкновение двух катеров на Пхукете
Столкновение двух катеров на Пхукете
© РИА Новости / Евгений Беленький
БАНГКОК, 10 фев — РИА Новости. Большинство россиян, пострадавших при столкновении двух катеров на острове Пхукет в Таиланде, уже выписали из больниц, сообщил РИА Новости генконсул Владимир Соснов.

"На катере, перевозившем российских туристов, было 36 россиян и три члена экипажа, граждане Таиланда. В столкновении погибли двое российских детей: столкновение было почти лобовое, а дети находились на носу катера. Еще 20 россиян, находившихся в салоне катера, получили травмы различной степени тяжести, им оказали медицинскую помощь", — сказал Соснов.

Еще один турист останется под наблюдением врачей до завтра, так как ему зашивали рану на голове, добавил собеседник агентства. Ассоциация туроператоров, в свою очередь, сообщила, что госпитализированы двое россиян.
В больницах с ранеными были представители турфирмы Pegas Touristic, они помогали оформлять документы, необходимые для оплаты медобслуживания по страховке. Страховая компания ERV выплатит по 40 тысяч долларов каждому пострадавшему.

Столкновение двух катеров на Пхукете

Инцидент произошел в понедельник утром. На одном из скоростных катеров был только тайский экипаж, на втором (он принадлежит фирме, регулярно перевозящей туристов из России и стран с русскоговорящим населением) — 39 россиян. Погибли 12-летний мальчик и его шестилетняя сестра, оба из Челябинской области.
Российский СК начал проверку.
Столкновение катеров на Пхукете
Вчера, 09:38
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
8321481734
Обсудить 15
ТуризмНовости - ТуризмСтолкновение туристических катеров в ТаиландеТаиландВ мире
Популярные комментарии
Эти трагедии происходят не только в Таиланде. В Турции, в Египте и пр. В России есть отличные курорты. Я понимаю, есть жажда путешествия, но и есть риск всяких неприятностей за рубежом. Мир стал очень опасным за последнее время. Я лично за Ялту и Сочи. А так - кому как. Лично мой лозунг - Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна (слова из песни). P.S.. А авиатранспорт стал вообще опасным вызовом. )
10 февраля, 11:57
Евгений Гужов
15020017
Ужасная трагедия, когда из-за ошибок взрослых гибнут дети. Глубочайшие соболезнования семьям погибших.
10 февраля, 11:17
Илья А.
8011702
Рекомендуем
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
В Таиланде более 20 россиян пострадали в столкновении катеров
Столкновение двух катеров на Пхукете
Эксперт назвал возможную причину ЧП с катерами в Таиланде
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
Вот это "Паразиты"! Кинопремия "Оскар" шокировала результатами
Экс-владелец фабрики Меньшевик Илья Аверьянов в суде. 10 февраля 2020
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
СК попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Автомобили скорой помощи
Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки
Столкновение катеров на Пхукете
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Лента новостейМолния