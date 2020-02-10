На лайнере в Японии среди новых заболевших коронавирусом нет россиян

ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess, стоящего на рейде у японского порта Йокогама, у которых был выявлен коронавирус нового типа, нет граждан России, сообщили в посольстве России в Японии.
Ранее в понедельник представители минздрава Японии сообщили, что еще у 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек.
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Всего на судне Diamond Princess у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. Власти Японии не исключают проведения нового тестирования всех пассажиров и членов экипажа лайнера прежде, чем люди сойдут на берег.
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