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На лайнере в Японии среди новых заболевших коронавирусом нет россиян
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РИА Новости

На лайнере в Японии среди новых заболевших коронавирусом нет россиян

11:03 10.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в порту Йокогамы
ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess, стоящего на рейде у японского порта Йокогама, у которых был выявлен коронавирус нового типа, нет граждан России, сообщили в посольстве России в Японии.
Ранее в понедельник представители минздрава Японии сообщили, что еще у 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек.
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Всего на судне Diamond Princess у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. Власти Японии не исключают проведения нового тестирования всех пассажиров и членов экипажа лайнера прежде, чем люди сойдут на берег.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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