В Челябинске выбрали центр для размещения прибывших из Китая граждан

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Областной клинически противотуберкулезный диспансер в Областной клинически противотуберкулезный диспансер в Челябинске станет пунктом, где будут размещаться на карантин сроком на 14 дней граждане, прибывшие в регион из КНР, сообщил в понедельник главный санитарный врач области Анатолий Семенов.

Ранее сообщалось, что открытые в конце недели карантинные пункты в Сосновском и Верненском районах были закрыты. Губернатор региона Алексей Текслер в понедельник провел совещание, посвященное карантинным пунктам в регионе.

"Правительство Челябинской области на сегодняшний день определило противотуберкулезную больницу в Металлургическом районе, так как она наиболее приспособлена. Оно (отделение - ред.) совершенно новое. Со своим двором, своей вентиляцией, там своя система работы с отходами и так далее. Персонал исключительно медицинский", - сказал Семенов журналистам.

По его данным, в больнице есть боксы на 2 и на 4 человека, "там все учтено". Рисков для населения нет, добавил он.

Также главный санитарный врач области пояснил, что в данную больницу госпитализированы 7 человек - это не больные, "это те, кто вернулся из Китая, мы их определяем в обсервацию, чтобы просто наблюдать". Если они затемпературят, то будут сделаны соответствующие анализы, сказал он.

По словам Семенова, кроме того, организован медицинский контроль - термометрия и осмотр - за теми гражданами Китая, которые приехали работать в тепличные хозяйства региона, а также за студентами из Китая.

По данным пресс-службы минздрава региона, в стационарном корпусе смогут одновременно получать лечение 125 человек. Имеется специализированное отделение и палаты-полубоксы с индивидуальной вентиляцией и отрицательным давлением.

Глава региона Алексей Текслер на совещании подчеркнул, что размещать граждан на карантин нужно в учреждениях, где есть все необходимые условия.