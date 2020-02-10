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В Челябинске выбрали центр для размещения прибывших из Китая граждан
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РИА Новости

В Челябинске выбрали центр для размещения прибывших из Китая граждан

11:01 10.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВодитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Водитель автобуса, перевозящего граждан КНР в центр наблюдения. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Областной клинически противотуберкулезный диспансер в Челябинске станет пунктом, где будут размещаться на карантин сроком на 14 дней граждане, прибывшие в регион из КНР, сообщил в понедельник главный санитарный врач области Анатолий Семенов.
Ранее сообщалось, что открытые в конце недели карантинные пункты в Сосновском и Верненском районах были закрыты. Губернатор региона Алексей Текслер в понедельник провел совещание, посвященное карантинным пунктам в регионе.
"Правительство Челябинской области на сегодняшний день определило противотуберкулезную больницу в Металлургическом районе, так как она наиболее приспособлена. Оно (отделение - ред.) совершенно новое. Со своим двором, своей вентиляцией, там своя система работы с отходами и так далее. Персонал исключительно медицинский", - сказал Семенов журналистам.
По его данным, в больнице есть боксы на 2 и на 4 человека, "там все учтено". Рисков для населения нет, добавил он.
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Также главный санитарный врач области пояснил, что в данную больницу госпитализированы 7 человек - это не больные, "это те, кто вернулся из Китая, мы их определяем в обсервацию, чтобы просто наблюдать". Если они затемпературят, то будут сделаны соответствующие анализы, сказал он.
По словам Семенова, кроме того, организован медицинский контроль - термометрия и осмотр - за теми гражданами Китая, которые приехали работать в тепличные хозяйства региона, а также за студентами из Китая.
По данным пресс-службы минздрава региона, в стационарном корпусе смогут одновременно получать лечение 125 человек. Имеется специализированное отделение и палаты-полубоксы с индивидуальной вентиляцией и отрицательным давлением.
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Глава региона Алексей Текслер на совещании подчеркнул, что размещать граждан на карантин нужно в учреждениях, где есть все необходимые условия.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи. На территории РФ, по данным Роспотребнадзора, выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий СеменовАлексей ТекслерРоспотребнадзорВОЗЧелябинскУханьЧелябинская областьОбщество
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