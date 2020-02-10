Подкаст «Страхи/Ошибки»: как простить старые обиды своим родителям

Как перестают общаться и не общаются десятилетиями дети и родители, как бабушки и дедушки ни разу не видят внуков из-за детских обид своих детей? И возможно, каждый считает себя правым, но от правоты, как правило, нет счастья, правоту можно только гордо утащить с собой в могилу. А от прощения, принятия, и хоть маленькой, но любви, счастье есть. Как говорить с родителями о прошлом? Есть ли у обиды срок давности? Как простить умершего родителя?
Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Татьяной Эварницкой, которая держит обиду на отца, разбираемся, имеют ли дети право не прощать своих родителей и в каких ситуациях лучше отпустить прошлое?
1:25 в чём разница между обидой-эмоцией и обидой-чувством
4:00 как правильнее: отпускать или хранить обиду
12:45 возможно ли жить с обидой на родителей
17:30 почему тяжело смириться с непрощёнными обидами
20:20 зачем взрослые всю жизнь держат мелкие и странные обиды на родителей
21:15 правда, что подросток должен ненавидеть родителей, чтобы пройти сепарацию, и при чём здесь самцы шимпанзе
26:15 есть ли у детей право не прощать обиды родителям
26:55 может ли человек полноценно жить с непрощенной обидой к своим родителям
28:20 метод, который поможет "разрешить" эту обиду
31:30 как простить умершего родителя
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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