Подкаст «Страхи/Ошибки»: как простить старые обиды своим родителям

Обида — это болезнь. А самые тяжёлые обиды — из детства. На родителей. Недолюбили, заставляли делать то, что ненавидишь, ставили в угол, били, не давали денег. Как справиться с этой зависимостью от старых обид? Как не провести всю жизнь, сваливая свои взрослые неудачи на родителей и плохое детство? Обязаны ли вы простить родителей и можете ли?

Как перестают общаться и не общаются десятилетиями дети и родители, как бабушки и дедушки ни разу не видят внуков из-за детских обид своих детей? И возможно, каждый считает себя правым, но от правоты, как правило, нет счастья, правоту можно только гордо утащить с собой в могилу. А от прощения, принятия, и хоть маленькой, но любви, счастье есть. Как говорить с родителями о прошлом? Есть ли у обиды срок давности? Как простить умершего родителя?

Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Татьяной Эварницкой, которая держит обиду на отца, разбираемся, имеют ли дети право не прощать своих родителей и в каких ситуациях лучше отпустить прошлое?

1:25 в чём разница между обидой-эмоцией и обидой-чувством

4:00 как правильнее: отпускать или хранить обиду

12:45 возможно ли жить с обидой на родителей

17:30 почему тяжело смириться с непрощёнными обидами

20:20 зачем взрослые всю жизнь держат мелкие и странные обиды на родителей

21:15 правда, что подросток должен ненавидеть родителей, чтобы пройти сепарацию, и при чём здесь самцы шимпанзе

26:15 есть ли у детей право не прощать обиды родителям

26:55 может ли человек полноценно жить с непрощенной обидой к своим родителям

28:20 метод, который поможет "разрешить" эту обиду

31:30 как простить умершего родителя

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.

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Монтаж Андрея Темнова

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