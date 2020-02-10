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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, будет посвящён разбору популярных ошибок.
2020-02-10T12:00+0300
https://ria.ru/20200210/1564479370.html
Подкаст "Страхи/Ошибки": как простить старые обиды своим родителям
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564479322_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_500b4324f7d39ca4d5c9ad3e720dff79.jpg
РИА Новости

Подкаст "Страхи/Ошибки": как простить старые обиды своим родителям

12:00 10.02.2020
2363
Страхи/Ошибки
Подкаст «Страхи/Ошибки»: как простить старые обиды своим родителям
Вчера, 12:00
Обида — это болезнь. А самые тяжёлые обиды — из детства. На родителей. Недолюбили, заставляли делать то, что ненавидишь, ставили в угол, били, не давали денег. Как справиться с этой зависимостью от старых обид? Как не провести всю жизнь, сваливая свои взрослые неудачи на родителей и плохое детство? Обязаны ли вы простить родителей и можете ли?
Как перестают общаться и не общаются десятилетиями дети и родители, как бабушки и дедушки ни разу не видят внуков из-за детских обид своих детей? И возможно, каждый считает себя правым, но от правоты, как правило, нет счастья, правоту можно только гордо утащить с собой в могилу. А от прощения, принятия, и хоть маленькой, но любви, счастье есть. Как говорить с родителями о прошлом? Есть ли у обиды срок давности? Как простить умершего родителя?
Вместе с эволюционным психологом Иваном Хватовым, гештальт-терапевтом Полиной Гавердовской и Татьяной Эварницкой, которая держит обиду на отца, разбираемся, имеют ли дети право не прощать своих родителей и в каких ситуациях лучше отпустить прошлое?
1:25 в чём разница между обидой-эмоцией и обидой-чувством
4:00 как правильнее: отпускать или хранить обиду
12:45 возможно ли жить с обидой на родителей
17:30 почему тяжело смириться с непрощёнными обидами
20:20 зачем взрослые всю жизнь держат мелкие и странные обиды на родителей
21:15 правда, что подросток должен ненавидеть родителей, чтобы пройти сепарацию, и при чём здесь самцы шимпанзе
26:15 есть ли у детей право не прощать обиды родителям
26:55 может ли человек полноценно жить с непрощенной обидой к своим родителям
28:20 метод, который поможет "разрешить" эту обиду
31:30 как простить умершего родителя
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
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