Пассажиры карантинного судна в Японии пожаловались на плохие условия

ТОКИО, 10 фев – РИА Новости. Пассажиры находящегося на карантине в японской Йокогаме круизного лайнера Diamond Princess направили письменное обращение в министерство здравоохранения страны с жалобами на плохие условия пребывания на судне и отсутствие медикаментов, сообщает телеканал Пассажиры находящегося на карантине в японской Йокогаме круизного лайнера Diamond Princess направили письменное обращение в министерство здравоохранения страны с жалобами на плохие условия пребывания на судне и отсутствие медикаментов, сообщает телеканал NHK

Ранее в понедельник представители японского ведомства сообщили, что еще у 60 человек из числа пассажиров и членов экипажа лайнера был подтвержден коронавирус нового типа. Таким образом, общее число заразившихся на судне достигло 130 человек.

"Сообщается, что медикаменты уже были доставлены на судно, что здесь достаточно еды. Но ситуация на борту далека от этого. Лекарства для моей супруги еще не доставили. Консультации предоставили только для иностранных граждан на английском языке. Из еды, в частности, стейки, которые не могут есть пожилые люди. Мы требуем, чтобы министерство здравоохранения предприняло необходимые меры в кратчайшие сроки", - заявил телеканалу Сэнда Макото, один из составителей жалобы.

Жалоба в японское ведомство написано на листе бумаги от руки и включает в себя, в том числе, требование предоставить чистое постельное белье, провести уборку в каютах, обеспечить находящихся на судне необходимыми им лекарствами и питанием.

Всего на судне Diamond Princess у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3600 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. Власти Японии не исключают проведения нового тестирования всех пассажиров и членов экипажа лайнера прежде, чем люди сойдут на берег.