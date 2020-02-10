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2020-02-10T10:54+0300
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Эксперт рассказал о защите от нового способа кражи денег со счетов
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РИА Новости

Эксперт рассказал о защите от нового способа кражи денег со счетов

10:54 10.02.2020
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал RT, как защититься от нового способа кражи денег с банковских счетов.
По его словам, в случае подозрительного звонка нельзя сообщать никаких личных данных.
Кроме того, при возникновении такой ситуации эксперт посоветовал незамедлительно связаться со службой безопасности банка, в котором находится счет.
Ранее "Известия" со ссылкой представителей Банка России и кредитных организаций рассказали о новой схеме хищения средств со счетов россиян. Преступники звонят потенциальным жертвам, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о получении заявления на закрытие счета. После того, как клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет.
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Денис КусковЦентральный Банк РФОбщество
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