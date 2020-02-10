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Религия и мировоззрение
2020-02-10T17:28+0300
https://ria.ru/20200210/1564478975.html
ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором
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РИА Новости

ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором

10:54 10.02.2020 (обновлено: 17:28 10.02.2020)
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© Фото : Harry S. Truman Library & MuseumБудущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
© Фото : Harry S. Truman Library & Museum
АФИНЫ, 10 фев — РИА Новости. ЦРУ рассекретило часть документов о связях Константинопольского патриарха Афинагора со спецслужбами, пишет греческое агентство церковных новостей Ромфея со ссылкой на публикацию американского общества православной христианской истории Orthodox History.
Авторы статьи ссылаются на рассекреченные документы ЦРУ.
Афинагор, в миру Аристоклис Спиру, в 1930 году был назначен архиепископом Северной и Южной Америки, а в октябре 1948-го избран Константинопольским патриархом вместо вынужденного уйти на покой патриарха Максима V, которого обвиняли в просоветских настроениях. Согласно многочисленным публикациям, Афинагора избрали под давлением США благодаря его антикоммунистическим взглядам, несмотря даже на отсутствие турецкого гражданства, что является обязательным условием для кандидата. Константинополь широко отмечает все даты, связанные с Афинагором, а Русскую православную церковь обвиняет в том, что она непочтительно относится к этому патриарху.
Рассекреченные документы относятся к периоду до конца 1944 года и касаются времени, когда Афинагор был еще архиепископом Америки.

"Уже давно не секрет, что избрание патриарха Афинагора на пост Вселенского патриарха было организовано или, по крайней мере, прошло при содействии правительства Соединенных Штатов. Трудно писать об этом как об истории, потому что дымящиеся пистолеты в такого рода делах, как правило, держатся в секрете. Тем не менее иногда что-то проскальзывает", — говорится в публикации.

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Обнародованы также документы агентства — предшественника ЦРУ, Управления стратегических служб (OSS), посвященные Греции во время Второй мировой войны. Из почти 300 страниц этого pdf-файла несколько относятся к Афинагору.
В частности, в служебной записке от 26 марта 1942 года агент разведки по имени Улиус Л. Амосс пишет другому агенту по имени Дэвид Бернс, что архиепископ был очень рад встретиться и пообедать с ним.

"Он сказал мне, что все возможности его организации находятся в нашем распоряжении. Он выразил это словами: "У меня три епископа, триста священников и большая и обширная организация. Каждый в моем распоряжении находится и в вашем. Вы можете командовать ими для любой услуги, которая вам требуется. Там не будет задано никаких вопросов, и ваши указания будут выполнены верно. Пожалуйста, скажите мистеру Бернсу, что это так", — говорится в записке.

Месяц спустя, 25 апреля 1942 года, 56-летний греческий архиепископ попытался поступить в американскую армию, однако ему отказали.
Через несколько недель, 14 мая, агент Амосс написал письмо Афинагору, поблагодарив его за постоянное сотрудничество греческой архиепископии и предоставленные данные с именами ста тысяч греческих молодых людей призывного возраста.
"Забота, с которой ваши епископы и священники сотрудничали, впечатлили всех", — говорится в письме.
В тот же день сам руководитель OSS Уильям Дж. Донован написал Афинагору письмо с "глубокой признательностью за верную и патриотическую помощь".
В ответном письме Афинагор заявил, что "готов взять на себя любую обязанность и принести все возможные жертвы ради нашей любимой страны, которая борется за всеобщую свободу и справедливость и за грядущий новый день".
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"Удивительно, что эти документы являются публичными, поскольку представляют собой начало довольно известных, но недостаточно документированных отношений между архиепископом Афинагором и представителями разведки США. В 1942 году Афинагор проявил себя как надежный союзник правительства США, и, хотя его патриотизм в военное время не обязательно необычен, его язык почти шокирующе силен: "Не будет задаваться никаких вопросов, и ваши указания будут исполнены добросовестно", — говорится в статье.
Авторы статьи пишут, что в последующие годы архиепископ Афинагор оставался ценным ресурсом для разведки США. В отчете OSS, подготовленном после 31 декабря 1944 года, Афинагор называется в числе его ключевых контактов.
"Государственный департамент и другие органы исполнительной власти вряд ли смогут свободно развивать подобные контакты, не оставив официальный отпечаток и не вызвав вопросы и критику со стороны политически враждебных сторон. Тем не менее Отделение иностранных национальностей (входит в OSS. — Прим. ред.) смогло разговаривать с такими людьми часто и по мере необходимости", — говорится в отчете.
В список "таких людей", согласно материалам, входят не только Афинагор, но и албанский епископ Фан Ноли и сербский епископ Дионисий Миливоевич.
"Отношения между Афинагором и правительством США оказались взаимовыгодными. Когда Афинагор был избран Вселенским патриархом в конце 1948 года, он был доставлен в Стамбул на самолете президента Трумэна (который назывался, как ни странно, "Священная корова"). На своем новом посту в Фанаре Афинагор служил проамериканским противовесом просоветскому Московскому патриархату", — говорится в статье.
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