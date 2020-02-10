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https://ria.ru/20200210/1564478883.html
В ДНР заявили о 50 нарушениях перемирия силовиками за неделю
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РИА Новости

В ДНР заявили о 50 нарушениях перемирия силовиками за неделю

10:50 10.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики 50 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 27 января по 3 февраля зафиксировали 53 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
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"За период с 3 по 9 февраля было зафиксировано 50 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 65 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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