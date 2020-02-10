В ДНР заявили о 50 нарушениях перемирия силовиками за неделю

Ранее в ведомстве сообщали, что с 27 января по 3 февраля зафиксировали 53 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"За период с 3 по 9 февраля было зафиксировано 50 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 65 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.