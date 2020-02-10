В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 27

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом иностранных граждан в Китае выросло до 27, двое из них скончались, трое выздоровели, 22 продолжают лечение, заявил в понедельник во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По состоянию на 8.00 10 февраля (3.00 мск) число находящихся на территории КНР иностранных граждан, зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 27 человек, двое из них скончались, трое выздоровели, 22 продолжают лечение", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Китай своевременно уведомил соответствующие страны о кончине их граждан.
Дипломат подтвердил, что жертвами заболевания стали гражданин США китайского происхождения, который скончался в Ухане вечером 6 февраля, и гражданин Японии, скончавшийся утром 8 февраля. Гэн Шуан также выразил соболезнования семьям погибших.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе по одному гражданину Японии и США, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячу.