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В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 27
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РИА Новости

В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 27

10:50 10.02.2020
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© REUTERS / China DailyУханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Число зараженных коронавирусом иностранных граждан в Китае выросло до 27, двое из них скончались, трое выздоровели, 22 продолжают лечение, заявил в понедельник во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По состоянию на 8.00 10 февраля (3.00 мск) число находящихся на территории КНР иностранных граждан, зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 27 человек, двое из них скончались, трое выздоровели, 22 продолжают лечение", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Китай своевременно уведомил соответствующие страны о кончине их граждан.
Дипломат подтвердил, что жертвами заболевания стали гражданин США китайского происхождения, который скончался в Ухане вечером 6 февраля, и гражданин Японии, скончавшийся утром 8 февраля. Гэн Шуан также выразил соболезнования семьям погибших.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе по одному гражданину Японии и США, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячу.
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
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