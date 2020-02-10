В Китае число зараженных коронавирусом иностранцев выросло до 27

Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Число зараженных Число зараженных коронавирусом иностранных граждан в Китае выросло до 27, двое из них скончались, трое выздоровели, 22 продолжают лечение, заявил в понедельник во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По состоянию на 8.00 10 февраля (3.00 мск) число находящихся на территории КНР иностранных граждан, зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 27 человек, двое из них скончались, трое выздоровели, 22 продолжают лечение", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Китай своевременно уведомил соответствующие страны о кончине их граждан.

Дипломат подтвердил, что жертвами заболевания стали гражданин США китайского происхождения, который скончался в Ухане вечером 6 февраля, и гражданин Японии, скончавшийся утром 8 февраля. Гэн Шуан также выразил соболезнования семьям погибших.