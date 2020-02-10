Эксперт рассказал, как защититься от нового вида мошенничества

"Какой бы новый скрипт не придумывали мошенники, нужно соблюдать определенные меры предосторожности, тогда в принципе риски будут минимальными. Например, ни в коем случае нельзя называть свои персональные данные, особенно данные банковских счетов, на входящий звонок", - сказал он.