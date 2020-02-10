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2020-02-10T10:50+0300
https://ria.ru/20200210/1564478737.html
Эксперт рассказал, как защититься от нового вида мошенничества
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РИА Новости

Эксперт рассказал, как защититься от нового вида мошенничества

10:50 10.02.2020
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© Fotolia / DmitrydesignerРоссийские рубли
Российские рубли
© Fotolia / Dmitrydesigner
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники стремятся заполучить персональные данные, поскольку они необходимы для оформления денежного перевода с банковского счета жертвы, поэтому ни в коем случае нельзя называть какие-либо персональные данные, сообщил РИА Новости начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Газета "Известия" ранее в понедельник сообщила, что злоумышленники придумали новый способ хищениях денег со счетов россиян. Мошенники начали звонить клиентам банков, поскольку банком якобы получено заявление на закрытие счета. Когда они слышат, что такого действия клиент не совершал, то тут же предлагают спасти свои деньги путем перевода их на безопасный счет.
"Какой бы новый скрипт не придумывали мошенники, нужно соблюдать определенные меры предосторожности, тогда в принципе риски будут минимальными. Например, ни в коем случае нельзя называть свои персональные данные, особенно данные банковских счетов, на входящий звонок", - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что даже если номер входящего звонка совпадает с официальным номером банка, то всегда лучше самим сделать исходящий вызов и уточнять в банке, действительно ли существует проблема.
"Мошенники в первую очередь стремятся заполучить именно персональные данные, так как это им необходимо для оформления денежного перевода с банковского счёта жертвы, поэтому надо обращать внимание когда при звонке просят озвучить или подтвердить какие-то данные", - заключил Авакян.
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