Нет оснований полагать. что Иран обретет ядерную бомбу, заявил Ульянов

В Иране в связи с его отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке накопились приличные запасы низкообогащенного урана. В мировой прессе публикуется много рассуждений о том, насколько это опасно с точки зрения обретения Ираном ядерной бомбы.

"Все это чистой воды спекуляция. Определенные отклонения Тегерана от его обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ имели место в основном до 2003 года. С 2009 года ни одного такого отклонения МАГАТЭ не фиксировало. В отношении перспектив создания ядерной бомбы хороший ответ буквально на днях дал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сказал, что пока ядерная программа Ирана подлежит проверке, пока в этой стране находятся инспекторы МАГАТЭ и пока применяется Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях, международное сообщество в случае какого-то нежелательного развития событий узнает об этом немедленно. Это правда. Никаких оснований для беспокойства сейчас нет", - подчеркнул Ульянов.