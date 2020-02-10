Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T11:21+0300
https://ria.ru/20200210/1564478595.html
Нет оснований полагать. что Иран обретет ядерную бомбу, заявил Ульянов
https://cdn24.img.ria.ru/images/152474/89/1524748901_0:186:2500:1592_1036x0_80_0_0_c2a9fb3416f749890c99300aacf5705f.jpg
РИА Новости

Нет оснований полагать. что Иран обретет ядерную бомбу, заявил Ульянов

10:46 10.02.2020 (обновлено: 11:21 10.02.2020)
201
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧлен коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Нет оснований для беспокойства о том, что Иран может обрести ядерную бомбу, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В Иране в связи с его отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке накопились приличные запасы низкообогащенного урана. В мировой прессе публикуется много рассуждений о том, насколько это опасно с точки зрения обретения Ираном ядерной бомбы.
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
8 февраля, 13:39
Иран намерен укреплять вооруженные силы
"Все это чистой воды спекуляция. Определенные отклонения Тегерана от его обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ имели место в основном до 2003 года. С 2009 года ни одного такого отклонения МАГАТЭ не фиксировало. В отношении перспектив создания ядерной бомбы хороший ответ буквально на днях дал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сказал, что пока ядерная программа Ирана подлежит проверке, пока в этой стране находятся инспекторы МАГАТЭ и пока применяется Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях, международное сообщество в случае какого-то нежелательного развития событий узнает об этом немедленно. Это правда. Никаких оснований для беспокойства сейчас нет", - подчеркнул Ульянов.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Ульяновым >>
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Вчера, 10:58
Ульянов назвал примерные сроки встречи комиссии по СВПД
311010
Обсудить 0
Михаил УльяновВенаРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Российский дипломат высказался о "всеобъемлющей" сделке США и Ирана
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Ульянов назвал примерные сроки встречи комиссии по СВПД
Казем Джалали
Иран, Россия и Китай продолжат сотрудничество в военной сфере
Казем Джалали
Посол Ирана заявил о возможности пересмотра участия Тегерана в ДНЯО
Международное агентство по атомной энергии
Ульянов: постпреды в МАГАТЭ посетят российские ядерные объекты в июне
Казем Джалали
Иран продолжит сотрудничество с Россией по космосу, заявил посол
Афганские силы безопасности
В Афганистане ликвидировали боевика, отвечавшего за лазерное оружие
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
Казем Джалали
Иран не намерен выходить из СВПД, заявил посол
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал наращивать усилия по защите исторической правды
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Чавушоглу рассказал о возобновлении переговоров с Россией по Идлибу
Посол России в Дамаске Александр Ефимов
Российский посол оценил резолюцию СБ ООН о трансграничной помощи Сирии
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Посол Ирана в России раскритиковал проект "сделки века"
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о сближении российских спутников с американским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Лента новостейМолния