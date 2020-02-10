Лавров призвал не допустить переписывания мировой истории

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия должна быть во всеоружии, чтобы не дать возможность реализоваться попыткам переписать мировую историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжается дискуссия, в ходе которой некоторые западные и не только западные партнёры пытаются обелить пособников нацистов, пытаются в искаженном свете представить роль Советского Союза, всех народов Советского Союза, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма... Попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться", - сказал Лавров на церемонии возложения венков к памятным доскам в вестибюле высотного административного здания МИД по случаю Дня дипломатического сотрудника.
Лавров также отметил, что МИД РФ привержен решимости делать все для реализации внешнеполитического курса страны, который установлен президентом России.
Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.