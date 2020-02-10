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Лавров призвал не допустить переписывания мировой истории
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РИА Новости

Лавров призвал не допустить переписывания мировой истории

10:45 10.02.2020
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© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия должна быть во всеоружии, чтобы не дать возможность реализоваться попыткам переписать мировую историю, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Продолжается дискуссия, в ходе которой некоторые западные и не только западные партнёры пытаются обелить пособников нацистов, пытаются в искаженном свете представить роль Советского Союза, всех народов Советского Союза, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма... Попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться", - сказал Лавров на церемонии возложения венков к памятным доскам в вестибюле высотного административного здания МИД по случаю Дня дипломатического сотрудника.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 10:06Война в Сирии
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Лавров также отметил, что МИД РФ привержен решимости делать все для реализации внешнеполитического курса страны, который установлен президентом России.
Профессиональный праздник российских дипломатов отмечается с 2002 года. Дата выбрана неслучайно: к 10 февраля 1549 года относится первое документальное упоминание о внешнеполитическом ведомстве на Руси – Посольском приказе. Возглавил первый в истории нашей страны орган внешних сношений дьяк Иван Висковатый.
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День дипломатического работникаСергей ЛавровПолитика
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