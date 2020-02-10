Лавров призвал не допустить переписывания мировой истории

"Продолжается дискуссия, в ходе которой некоторые западные и не только западные партнёры пытаются обелить пособников нацистов, пытаются в искаженном свете представить роль Советского Союза, всех народов Советского Союза, которые внесли решающий вклад в разгром фашизма... Попытки переписать историю и тем самым повлиять на развитие мировых процессов будут продолжаться. Мы должны быть во всеоружии, чтобы этим попыткам не суждено было реализоваться", - сказал Лавров на церемонии возложения венков к памятным доскам в вестибюле высотного административного здания МИД по случаю Дня дипломатического сотрудника.