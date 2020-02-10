Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" прошел в СЗФО

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В региональном полуфинале конкурса " . В региональном полуфинале конкурса " Лидеры России " – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" в СЗФО приняли участие конкурсанты из трех зарубежных стран: Польши, Латвии и Белоруссии, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

"Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта. Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии", привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.

Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса "Лидеры России" (без учета специализаций) были приглашены 2988 конкурсантов, из них 18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссию (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.

Основные дни полуфинала – 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня продемонстрировали свои лидерские качества и поборолись в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе полуфинала - мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Финалистов от СЗФО пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".