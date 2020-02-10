Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" прошел в СЗФО

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В региональном полуфинале конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" в СЗФО приняли участие конкурсанты из трех зарубежных стран: Польши, Латвии и Белоруссии, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Почти при 30 тысячах заявок из Северо-Западного федерального округа конкурс на место в полуфинале составил более 100 человек. Добиться выхода в очный этап в итоге смогли 284 конкурсанта. Со второго сезона мы дали возможность участия в конкурсе не только россиянам, но и иностранным гражданам. И мы рады, что в полуфинал в СЗФО вышли конкурсантка из Польши Ивона Павлак, гражданин Белоруссии Дмитрий Ревзин и Александр Стариков из Латвии", привели в пресс-службе слова генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", руководителя конкурса "Лидеры России" Алексея Комиссарова.
Всего по итогам дистанционного этапа в очные региональные полуфиналы основного конкурса "Лидеры России" (без учета специализаций) были приглашены 2988 конкурсантов, из них 18 человек представляют зарубежные страны: Белоруссию (6 человек), Украину (6 человек) и по одному участнику из Казахстана, Израиля, Польши, Эстонии, Киргизии и Латвии.
Основные дни полуфинала – 8 и 9 февраля. Конкурсанты за два дня продемонстрировали свои лидерские качества и поборолись в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе полуфинала - мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Финалистов от СЗФО пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".
Конкурс "Лидеры России" реализуется автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" по поручению президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта. Конкурс проводится при поддержке РАНХиГС при президенте РФ. На конкурс управленцев "Лидеры России 2020" поступило 233,83 тысячи заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 годов) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 годов) – 227 тысяч заявок. В сезоне 2019-2020 годов в дополнение к основному конкурсу были введены отдельные специализации.