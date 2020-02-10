СМИ: российская компания опередила Amazon по темпам роста бизнеса

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Группа компаний X5 Retail Group, в которую входят сети супермаркетов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", попала в список 50 самых динамично развивающихся компаний в сфере розничной торговли по версии аудиторов Deloitte. Об этом сообщает РБК.
За последние пять лет российская компания показала рост выручки 23,4%. Это 11-й результат в списке. По этому показателю X5 Retail Group обошла, например, онлайн-ретейлер Amazon, который принадлежит самому богатому человеку мира Джеффу Безосу: рост прибыли его компании составил 18,1%.
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По общему объему выручки за отчетный период — с июля 2018-го по июнь 2019-го — X5 Retail Group заняла 42-е место из 250, заработав 24,4 миллиарда долларов и поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом.
Лидером стала американская сеть гипермаркетов Wal-Mart Stores: она выручила за тот же отчетный период 514,4 миллиарда долларов.
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