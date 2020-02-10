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В Афганистане ликвидировали боевика, отвечавшего за лазерное оружие
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РИА Новости

В Афганистане ликвидировали боевика, отвечавшего за лазерное оружие

10:41 10.02.2020 (обновлено: 12:03 10.02.2020)
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© AP PhotoАфганские силы безопасности
Афганские силы безопасности
© AP Photo
Афганские силы безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана сообщило о ликвидации боевика радикального движения "Талибан", отвечавшего за лазерное оружие.
Министерство сообщает о проведении антитеррористической операции в провинции Балх на севере страны. В результате были ликвидированы 35 боевиков движения "Талибан", еще пятеро получили ранения. Кроме того, было обнаружено и конфисковано "огромное количество наркотических веществ".
"Ответственный за лазерное оружие террористов "Талибана" был ликвидирован в Бакхе! Вооруженные силы Афганистана произвели точечный авиаудар в деревне Делбар округа Чамтал в провинции Балх вчера в 17.20 (15.50 мск.). В результате, Мохамад Гуль, известный также как Абубакр и ответственный за лазерное оружие преступников из "Талибана", был убит", - сообщается в официальном Twitter оборонного ведомства в понедельник.
Лазерное оружие может использоваться боевиками для ослепления пилотов военных самолетов. Кроме того, как отмечает издание Business Insider, правительство Афганистана обращало внимание на то, что боевики обладают оружием с лазерным наведением, что осложняет армии проведение операций.
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В конце января в Афганистане упал американский самолет Bombardier E-11A. Сначала ответственность за крушение взяло на себя радикальное движение "Талибан". Однако, как заявило командование США, нет никаких указаний на то, что причиной падения стал вражеский огонь. Впоследствии было объявлено, что самолет разбился из-за технических проблем.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
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АфганистанТалибанВ мире
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