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Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
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РИА Новости

Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве

10:39 10.02.2020 (обновлено: 13:07 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде. 10 февраля 2020
Экс-владелец фабрики Меньшевик Илья Аверьянов в суде. 10 февраля 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде. 10 февраля 2020
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла оправдательный вердикт в конце января, после чего Аверьянова освободили из-под стражи.
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По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года к Аверьянову пришли представители взыскателя и судебные приставы. Он выстрелил из охотничьего карабина в одного из охранников, сопровождавшего "представителей коммерческой организации". Тот скончался на месте. Однако присяжные посчитали недоказанным, что Аверьянов убил охранника, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его.
Следствие также установило причастность Аверьянова к еще одному преступлению: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве он начал пререкаться с незнакомым мужчиной и нанес ему увечья. По этому пункту — о причинении вреда здоровья — присяжные тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов применил к нему силу.
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Источник рассказал о жертве стрельбы на фабрике "Меньшевик"Стрельбу устроил бывший директор предприятия Илья Аверьянов. Его задержали сегодня утром на складе типографии газеты "Правда".
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Илья АверьяновМосковский городской судМоскваПроисшествия
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