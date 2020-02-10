Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла оправдательный вердикт в конце января, после чего Аверьянова освободили из-под стражи.

По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года к Аверьянову пришли представители взыскателя и судебные приставы. Он выстрелил из охотничьего карабина в одного из охранников, сопровождавшего "представителей коммерческой организации". Тот скончался на месте. Однако присяжные посчитали недоказанным, что Аверьянов убил охранника, пытаясь воспрепятствовать работе судебных приставов, и оправдали его.