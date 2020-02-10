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Самолет решил вернуться в Красноярск из-за проблем с закрылками
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РИА Новости

Самолет решил вернуться в Красноярск из-за проблем с закрылками

10:35 10.02.2020 (обновлено: 10:39 10.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar рейсом Красноярск - Москва после взлета решил вернуться в аэропорт вылета из-за того, что у него не убрались закрылки, сейчас он вырабатывает топливо, сообщила РИА Новости официальный представитель аэропорта Леся Никитина.
"По предварительным данным, после взлета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. В настоящее время борт вырабатывает топливо, посадка ориентировочно назначена на 15.30 (11.30 мск – ред.)", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт "Красноярск" был закрыт на несколько часов.
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Nordstar AirlinesBoeing 737КрасноярскПроисшествия
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