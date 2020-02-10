Самолет решил вернуться в Красноярск из-за проблем с закрылками

"По предварительным данным, после взлета не убрались закрылки, и экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. В настоящее время борт вырабатывает топливо, посадка ориентировочно назначена на 15.30 (11.30 мск – ред.)", - сказала собеседница агентства.