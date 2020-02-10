СК начал проверку после гибели двух детей из России в Таиланде

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российское следствие выяснит обстоятельства столкновения туристических катеров на Российское следствие выяснит обстоятельства столкновения туристических катеров на Пхукете , где погибли два российских ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет", - сказала она.

Как сообщалось ранее, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет.

"В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, следственное управление находится в тесном контакте с министерством иностранных дел РФ", - добавила Марковская.