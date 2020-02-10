Мишустин поздравил Голикову с прошедшим днем рождения

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин начал традиционное совещание с вице-премьерами в понедельник с поздравления Татьяны Голиковой по случаю дня рождения и отметил сложность задач, стоящих перед ней как перед куратором социального блока правительства.
"Прежде чем мы начнем наше оперативное совещание, мне бы хотелось поздравить заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову - у нее накануне был день рождения - с этим праздником", - сказал Мишустин, открывая совещание.
Он преподнес своему заместителю букет цветов и пожелал всего самого доброго.
"У вас, наверное, самый сложный сейчас целый комплекс обязанностей; социальный блок очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится. Удачи вам", - сказал премьер.
Мишустин начал новую неделю с букета розовых роз и совещания с вице-премьерами pic.twitter.com/ix2hPWBZLS— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 10, 2020