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Мишустин поздравил Голикову с прошедшим днем рождения
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РИА Новости

Мишустин поздравил Голикову с прошедшим днем рождения

10:29 10.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин начал традиционное совещание с вице-премьерами в понедельник с поздравления Татьяны Голиковой по случаю дня рождения и отметил сложность задач, стоящих перед ней как перед куратором социального блока правительства.
"Прежде чем мы начнем наше оперативное совещание, мне бы хотелось поздравить заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову - у нее накануне был день рождения - с этим праздником", - сказал Мишустин, открывая совещание.
Он преподнес своему заместителю букет цветов и пожелал всего самого доброго.
"У вас, наверное, самый сложный сейчас целый комплекс обязанностей; социальный блок очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится. Удачи вам", - сказал премьер.
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Михаил МишустинТатьяна ГоликоваМоскваРоссияОбщество
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