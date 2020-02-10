Мишустин поздравил Голикову с прошедшим днем рождения

"Прежде чем мы начнем наше оперативное совещание, мне бы хотелось поздравить заместителя председателя правительства Татьяну Алексеевну Голикову - у нее накануне был день рождения - с этим праздником", - сказал Мишустин, открывая совещание.

"У вас, наверное, самый сложный сейчас целый комплекс обязанностей; социальный блок очень чувствительный. Но если у вас получится, то и у нас получится. Удачи вам", - сказал премьер.