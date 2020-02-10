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"Аэрофлот" и JAL договорились о совместной эксплуатации рейсов
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РИА Новости

"Аэрофлот" и JAL договорились о совместной эксплуатации рейсов

10:27 10.02.2020
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© Фото : ПАО "Аэрофлот"Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
МОСКВА, 10 фев – ПАО "Аэрофлот".Аэрофлот и авиакомпания Japan Airlines заключили соглашение о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг). Соглашение расширяет возможности пассажиров для комфортных путешествий между Россией и Японией. Продажи билетов на рейсы по код-шерингу открываются в начале марта, а первые совместные полеты начнутся с 29 марта 2020года.
В рамках код-шеринга пассажирам предлагаются ежедневные рейсы между Москвой (аэропорт Шереметьево) и Токио (аэропорт Ханэда), а также стыковочные рейсы в крупнейшие города России и Японии, выполняемые совместно Аэрофлотом и Japan Airlines.
В дальнейшем перевозчики намерены увеличить количество направлений в рамках код-шеринга. В частности, условия соглашения распространятся на новый рейс Аэрофлота между Москвой и Осакой. Продажи билетов на это направление начались в декабре 2019 года, а полеты в Осаку откроются 1 июня 2020 года. Осака станет вторым пунктом назначения Аэрофлота в Японии.
© Фото : ПАО "Аэрофлот"Самолет авиакомпании Japan Airlines
Самолет авиакомпании Japan Airlines
© Фото : ПАО "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Japan Airlines
Аэрофлот выполняет ежедневные рейсы из Москвы в Токио с 1967 года и является ведущим перевозчиком на транзитных направлениях, соединяющих быстрорастущие рынки Азии и Европы, а также США. Российский национальный перевозчик предлагает пассажирам удобные стыковки в Шереметьево – базовом аэропорту и одном из крупнейших хабов в России и Европе. Премиальный сервис на борту рейсов Аэрофлота включает в себя специальное меню, разработанное с учетом предпочтений пассажиров из стран Азии. Уровень обслуживания на борту отмечен многочисленными международными наградами.
Japan Airlines - единственный японский перевозчик, который непрерывно выполняет рейсы между Токио и Москвой на протяжении более 50 лет. Оба партнера по код-шерингу приветствуют заключение соглашения и надеются приумножить свой вклад в развитие авиационного рынка путем расширения возможностей для путешествий и обеспечения превосходного качества обслуживания.
О компании Аэрофлот
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2019 году Аэрофлот перевёз 37,2 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 60,7 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
ПРЕСС-СЛУЖБА Аэрофлота
Адрес: 119002, Москва, Арбат, д.10
тел. (495)752-90-71, (499)500-73-87
факс. (495)753-86-39
Сайт
О компании Japan Airlines
Japan Airlines была основана в 1951 году и стала первой международной авиакомпанией в Японии. Являясь членом альянса oneworld®, авиакомпания в настоящее время осуществляет перелеты в 411 аэропортов в более чем 60 странах и регионах совместно со своими партнерами по код-шеринговым соглашениям. Современный авиапарк Japan Airlines насчитывает 241 самолет. Компания JAL признана лидером среди ведущих международных перевозчиков. Компания JAL является обладателем рейтинга "5 звезд" от Skytrax и предлагает клиентам высочайший уровень безопасности и качество полетов на всех этапах обслуживания. Авиакомпания ставит своей целью стать одной из самых популярных и востребованных в мире.
ПРЕСС-СЛУЖБА Japan Airlines
Сайт
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