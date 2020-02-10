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Уральская прокуратура подключилась к проверке ЧП в аэропорту Усинска
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РИА Новости

Уральская прокуратура подключилась к проверке ЧП в аэропорту Усинска

10:26 10.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 фев - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку после жесткой посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту Усинска в Коми, говорится в сообщении ведомства.
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, в воскресенье при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
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Свою проверку соблюдения правил безопасности и прав пассажиров в воскресенье начала транспортная прокуратура Северо-Запада. В понедельник о начале проверки сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"Обстоятельства произошедшего уточняются. По поручению Уральской транспортной прокуратуры Сургутской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уральское ведомство подключилось к выяснению причин случившегося, так как авиакомпания зарегистрирована в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, по информации надзорного органа, предполетная подготовка воздушного судна проводилась в аэропорту Внуково, периодическое техническое обслуживание борта осуществляется тюменской компанией "ТС-Техник".
Ранее в "ЮТэйр" отмечали, что в аэропорту Усинска не работала система точного наведения на взлетно-посадочную полосу, а также не функционировали огни подхода к ВПП, тем не менее диспетчеры воздушной гавани смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, что позволило командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
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Жесткая посадка самолета в УсинскеЮТэйрУсинскПроисшествия
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