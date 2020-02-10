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Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой
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РИА Новости

Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой

10:26 10.02.2020 (обновлено: 15:14 10.02.2020)
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© РИА Новости . Евгений БеленькийСтолкновение катеров на Пхукете
Столкновение катеров на Пхукете
© РИА Новости . Евгений Беленький
Столкновение катеров на Пхукете
БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети — родственники из Челябинской области, сообщили РИА Новости в посольстве России в Таиланде.
"Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области", — сообщили агентству дипломаты.
По информации омбудсмена Евгения Майорова, дети приехали на отдых с бабушкой.
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Вчера, 09:38
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Утром в понедельник у берегов острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера, один из которых перевозил российских туристов. В результате погибли двое детей, более 20 человек получили травмы.
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ТуризмНовости - ТуризмСтолкновение туристических катеров в ТаиландеТаиландВ мире
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