Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой

БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети — родственники из Челябинской области, сообщили РИА Новости в посольстве России в Таиланде.
"Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области", — сообщили агентству дипломаты.
По информации омбудсмена Евгения Майорова, дети приехали на отдых с бабушкой.
Утром в понедельник у берегов острова Пхукет в Таиланде столкнулись два скоростных катера, один из которых перевозил российских туристов. В результате погибли двое детей, более 20 человек получили травмы.