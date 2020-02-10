Погибшие в Таиланде дети из России были братом и сестрой

БАНГКОК, 10 фев – РИА Новости. Погибшие при столкновении катеров у острова Погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети — родственники из Челябинской области , сообщили РИА Новости в посольстве России в Таиланде.

"Погибшие дети, девочка 6 лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области", — сообщили агентству дипломаты.

По информации омбудсмена Евгения Майорова, дети приехали на отдых с бабушкой.