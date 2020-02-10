В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае

БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай

По данным ведомства, в период с 6 по 9 февраля госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции 25 учеников школы-интерната. Заболевание протекает преимущественно в легкой степени тяжести, все заболевшие дети получают необходимое лечение. Прокуратура начала проверку.

"Предположительно, причиной заболевания стало употребление детьми несогласованных с Роспотребнадзором блюд национальной кухни, приготовленных в домашних условиях, которые дети ели в ходе празднования национального праздника "Чага Байрам". При этом условия для соблюдения личной гигиены детей созданы не были", - говорится в сообщении.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что должностными лицами образовательного учреждения скрывались факты заболевания детей, что способствовало распространению инфекции среди воспитанников школы. Медицинское наблюдение за детьми не организовано. Дети с признаками заболевания выезжали на отдых за пределы города, детей самостоятельно лечил персонал школы-интерната.

В ходе проверки установлены многочисленные нарушения санитарных требований: несвоевременная смена постельного белья, полотенец, некачественное проведение уборки комнат, туалетов. Используется дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности.