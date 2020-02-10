Панкин: Западу пора прекратить "санкционный зуд" по газовым проектам

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Западу пора прекратить "санкционный зуд" в отношении российских газовых проектов, ведь после достижения Москвой и Киевом договоренностей по газу украинскому транзиту ничего не угрожает, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.
"В Брюсселе и в Вашингтоне ранее активно использовали тезис о необходимости блокировать новые российские газовые проекты ради сохранения украинского транзита. Теперь, когда, благодаря как работе на политическом уровне, так и усилиям руководства компаний, достигнуты компромиссные договоренности с Киевом, этот аргумент потерял актуальность. Россия на деле подтвердила заинтересованность в максимальной диверсификации газоэкспортных маршрутов, что объективно повысило уровень энергобезопасности в Европе. Поэтому дальнейший "санкционный зуд" в этой связи уже пора бы и прекратить", - отметил Панкин.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой " Северного потока -2", уже приостановила работу. В феврале немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.
Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году. Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.