Панкин: Западу пора прекратить "санкционный зуд" по газовым проектам

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Западу пора прекратить "санкционный зуд" в отношении российских газовых проектов, ведь после достижения Москвой и Киевом договоренностей по газу украинскому транзиту ничего не угрожает, заявил замглавы МИД РФ Западу пора прекратить "санкционный зуд" в отношении российских газовых проектов, ведь после достижения Москвой и Киевом договоренностей по газу украинскому транзиту ничего не угрожает, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна благодаря этому контракту получит за пять лет не менее 7 миллиардов долларов.

"В Брюсселе и в Вашингтоне ранее активно использовали тезис о необходимости блокировать новые российские газовые проекты ради сохранения украинского транзита. Теперь, когда, благодаря как работе на политическом уровне, так и усилиям руководства компаний, достигнуты компромиссные договоренности с Киевом, этот аргумент потерял актуальность. Россия на деле подтвердила заинтересованность в максимальной диверсификации газоэкспортных маршрутов, что объективно повысило уровень энергобезопасности в Европе. Поэтому дальнейший "санкционный зуд" в этой связи уже пора бы и прекратить", - отметил Панкин.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов " Северный поток — 2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой " Северного потока -2", уже приостановила работу. В феврале немецкая деловая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.