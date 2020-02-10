Путин призвал наращивать усилия по защите исторической правды

"Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы", - говорится в телеграмме.