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Путин призвал наращивать усилия по защите исторической правды
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РИА Новости

Путин призвал наращивать усилия по защите исторической правды

10:22 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении дипломатам отметил важность наращивания усилий по обеспечению прав соотечественников за рубежом, защите русского языка и исторической правды, текст соответствующей телеграммы приводит пресс-служба Кремля.
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.
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"Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы", - говорится в телеграмме.
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