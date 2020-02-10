Путин призвал наращивать усилия по защите исторической правды

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении дипломатам отметил важность наращивания усилий по обеспечению прав соотечественников за рубежом, защите русского языка и исторической правды, текст соответствующей телеграммы приводит пресс-служба Кремля.
Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника.
"Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, по защите русского языка. И, конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы", - говорится в телеграмме.