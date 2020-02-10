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Кинокритик прокомментировал победу "Паразитов" на премии "Оскар"
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РИА Новости

Кинокритик прокомментировал победу "Паразитов" на премии "Оскар"

10:20 10.02.2020 (обновлено: 17:29 10.02.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonРежиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Победа южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Чжун Хо в главных категориях "Оскара" стала для премии исторической, она дает гипотетический шанс на награду в будущем и для других иностранных картин, в том числе из России, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил редактор сайта "КиноРепортер" Михаил Моркин.
Девяносто вторая церемония вручения награды киноакадемии США прошла в воскресенье в Лос-Анджелесе. Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" стал "Лучшей картиной года" по версии киноакадемии США, впервые главный "Оскар" был присужден ленте не на английском языке. Он завоевал еще три награды - за режиссуру, сценарий и как "Лучший зарубежный фильм".
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"Это исторический момент для "Оскара" и фильмов, сделанных за пределами США… Обычно выигрывают американские фильмы, восемь раз выигрывали британцы и один раз французы, чей немой "Артист" получил награду в 2011 году. Возможно, победа корейцев – результат того, что в прошлом году в киноакадемии стало больше иностранцев. Награда "Паразитов" дает гипотетический шанс на победу в будущем любому иностранному фильму. Например, сделанному в России", - сказал Моркин.

Он отметил, что за 92 года существования "Оскара" впервые был номинирован фильм из Южной Кореи, который принес стране не только победу в номинации "Лучший зарубежный фильм", но и главную награду.
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По словам собеседника агентства, академиков действительно волнуют социальные и классовые проблемы, о которых рассказывают "Паразиты" - их они предпочли антивоенному манифесту "1917" Сэма Мендеса, криминальной драме "Ирландец" Мартина Скорсезе, семейным проблемам "Брачной истории" Ноа Баумбаха и даже признанию в любви к Голливуду от Квентина Тарантино в картине "Однажды в… Голливуде".
"За исключением главного и режиссерского "Оскаров" выбор академиков был очень предсказуем", — добавил Моркин.
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КультураПон Чжун ХоЦеремония вручения "Оскара" - 2020Оскар (премия)
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