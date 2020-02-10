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На Алтае прокуратура проверит интернат после госпитализации 25 детей
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РИА Новости

На Алтае прокуратура проверит интернат после госпитализации 25 детей

10:19 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
БАРНАУЛ, 10 фев - РИА Новости. Прокуратура республики Алтай начала проверку после госпитализации 25 воспитанников интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на отравление, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Накануне глава региона Олег Хорохордин сообщил, что с подозрением на аденовирус находятся 23 воспитанника интерната, в учреждении провели дезинфекцию, создана комиссия для выяснения обстоятельств случившегося. Он поручил минздраву оказать детям необходимую помощь.
"С привлечением контролирующих органов организована проверка по факту госпитализации учеников КОУ РА школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова, в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на отравление. С 6 по 10 февраля 2020 года госпитализировано 25 детей", - говорится в сообщении.
Прокуратурой проверяется соблюдение требований законодательства об охране здоровья воспитанников образовательной организации. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Всего в интернате обучается 120 детей.
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