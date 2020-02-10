На Алтае прокуратура проверит интернат после госпитализации 25 детей

"С привлечением контролирующих органов организована проверка по факту госпитализации учеников КОУ РА школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова, в инфекционное отделение республиканской больницы с подозрением на отравление. С 6 по 10 февраля 2020 года госпитализировано 25 детей", - говорится в сообщении.