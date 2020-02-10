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Красноярские власти опровергли данные о нарушениях в доме престарелых
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РИА Новости

Красноярские власти опровергли данные о нарушениях в доме престарелых

10:12 10.02.2020
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© Fotolia / Alexander RathsУход за престарелыми людьми
Уход за престарелыми людьми
© Fotolia / Alexander Raths
Уход за престарелыми людьми. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Информация из соцсетей и СМИ о якобы "беспределе" в доме престарелых в Красноярском крае не подтвердилась, заявили РИА Новости в министерстве социальной политики региона.
Ранее в социальных сетях появилось сообщение под названием "Беспредел к пенсионерам в Идринском". Сообщалось, что у слепого и глухого старика в доме престарелых в Идринском районе по три дня не топят печь в 30-градусный мороз, отнимают пенсионную карту и пропивают деньги.
"В районе нет домов престарелых в принципе. Тут есть два общежития, в которых живут одинокие люди, но это не дома престарелых. Местные власти даже оказывают им поддержку, обеспечивая углем. У человека на видео есть родной брат и сестра, которые предлагали ему переехать к ним. Также власти предлагали ему переехать в специальное учреждение, где для него будут созданы более комфортные условия", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве пояснили, что к человеку приходит социальный работник и приносит ему продукты.
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Красноярский крайКрасноярскОбщество
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