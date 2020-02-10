Красноярские власти опровергли данные о нарушениях в доме престарелых

"В районе нет домов престарелых в принципе. Тут есть два общежития, в которых живут одинокие люди, но это не дома престарелых. Местные власти даже оказывают им поддержку, обеспечивая углем. У человека на видео есть родной брат и сестра, которые предлагали ему переехать к ним. Также власти предлагали ему переехать в специальное учреждение, где для него будут созданы более комфортные условия", - сказал собеседник агентства.