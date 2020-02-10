В Киргизии задержали вербовщика террористической организации

БИШКЕК, 10 фев - РИА Новости. Спецслужбы Спецслужбы Киргизии задержали вербовщика международной террористической организации, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ) страны.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан вербовщик одной из запрещенных международных террористических организаций А.А., 1985 года рождения", - заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, он причастен к переправке киргизстанцев и граждан других стран Центральной Азии в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных сил.