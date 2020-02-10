В Киргизии задержали вербовщика террористической организации

БИШКЕК, 10 фев - РИА Новости. Спецслужбы Киргизии задержали вербовщика международной террористической организации, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Государственного комитета Национальной безопасности (ГКНБ) страны.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан вербовщик одной из запрещенных международных террористических организаций А.А., 1985 года рождения", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, он причастен к переправке киргизстанцев и граждан других стран Центральной Азии в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных сил.
"По данному факту начато досудебное производство по статье "Наемничество", - уточнили в Госкомитете. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.
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