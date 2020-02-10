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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T10:20+0300
https://ria.ru/20200210/1564475527.html
Путин отметил вклад российских дипломатов в урегулирование в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156257/95/1562579501_155:0:2530:1336_1036x0_80_0_0_88fb7a3058724e8371a0ebd8f9c59138.jpg
РИА Новости

Путин отметил вклад российских дипломатов в урегулирование в Сирии

10:06 10.02.2020 (обновлено: 10:20 10.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в стабилизацию обстановки в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы страны.
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"Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс. Ощутимые результаты достигнуты в деле развития евразийской интеграции и внешних связей ЕврАзЭС, а также союзнических отношений в рамках ОДКБ", - приводятся в поздравлении слова Путина.
Он также отметил укрепление сотрудничества с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с государствами Латинской Америки, а также выход на новый уровень диалога со странами Африки.
"Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка. В этих целях следует в полной мере использовать наши позиции в Совете Безопасности ООН, возможности, которые дает России текущее председательство в ШОС и БРИКС, участие в "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних структурах", - добавил Путин.
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