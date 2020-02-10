Путин отметил вклад российских дипломатов в урегулирование в Сирии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником и отметил их вклад в стабилизацию обстановки в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства подчеркнул, что российская дипломатия всегда решительно и последовательно защищала и защищает интересы страны.
"Во многом благодаря эффективной работе российского МИДа удалось добиться определенной стабилизации обстановки в Сирии, запустить межсирийский конституционный процесс. Ощутимые результаты достигнуты в деле развития евразийской интеграции и внешних связей ЕврАзЭС, а также союзнических отношений в рамках ОДКБ", - приводятся в поздравлении слова Путина.
Он также отметил укрепление сотрудничества с Китаем, Индией, другими странами Евразии, с государствами Латинской Америки, а также выход на новый уровень диалога со странами Африки.
"Вместе с тем международная обстановка становится более турбулентной, а значит требуются еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка. В этих целях следует в полной мере использовать наши позиции в Совете Безопасности ООН, возможности, которые дает России текущее председательство в ШОС и БРИКС, участие в "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних структурах", - добавил Путин.