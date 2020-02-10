Мишустин: недопустимо, когда в конце года в бюджете остаются средства

"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок, если хотите, в системе стратегического планирования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.