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Мишустин: недопустимо, когда в конце года в бюджете остаются средства
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РИА Новости

Мишустин: недопустимо, когда в конце года в бюджете остаются средства

10:01 10.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости ситуаций, когда в конце года в бюджете остаются неизрасходованные средства, нужно навести порядок в системе стратегического планирования.
"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства, недопустима. Я вижу в этом две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимается. Надо усилить уровень контроля исполнительской дисциплины и навести порядок, если хотите, в системе стратегического планирования", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
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