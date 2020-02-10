СК попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело <...> направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Трагедия произошла 31 октября 2019 года в детском саду "Сказка". Во время тихого часа пьяный мужчина беспрепятственно проник в группу и зарезал спящего ребенка.
После задержания он "говорил про сатану и жертвоприношение". Позже мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. Известно, что он наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за алкогольной зависимости.
Еще одно дело — о халатности — возбуждено против охранника, который пустил постороннего на территорию дошкольного учебного заведения. Он частично признал вину.
5 ноября 2019, 12:48"Выпил бутылку валерьянки". СК рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре