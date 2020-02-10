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СК попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
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РИА Новости

СК попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

09:56 10.02.2020 (обновлено: 10:52 10.02.2020)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкМужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело <...> направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Трагедия произошла 31 октября 2019 года в детском саду "Сказка". Во время тихого часа пьяный мужчина беспрепятственно проник в группу и зарезал спящего ребенка.
После задержания он "говорил про сатану и жертвоприношение". Позже мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. Известно, что он наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за алкогольной зависимости.
Еще одно дело — о халатности — возбуждено против охранника, который пустил постороннего на территорию дошкольного учебного заведения. Он частично признал вину.
Денис Поздеев в детском саду Сказка в Нарьян-Маре. Кадр с камеры видеонаблюдения
5 ноября 2019, 12:48
"Выпил бутылку валерьянки". СК рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре
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Убийство ребенка в Нарьян-МареСледственный комитет РФНарьян-МарПроисшествия
Популярные комментарии
Убийцы детей и педофилы, вне зависимости от психического состояния, заслуживают смертной казни.
10 февраля, 10:11
Климентий Мышкин
8300002
А через пару лет, когда история начнёт забываться обществом, он вдруг «излечится» и окажется на свободе? Чикатило тоже был невменяемым, но психиатрам института Сербского хватило мудрости принять правильное решение.
10 февраля, 10:15
Руслан Тлеуж
4200000
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