СК попросил суд отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу мужчину, убившего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре

"Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело <...> направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Трагедия произошла 31 октября 2019 года в детском саду "Сказка". Во время тихого часа пьяный мужчина беспрепятственно проник в группу и зарезал спящего ребенка.

После задержания он "говорил про сатану и жертвоприношение". Позже мужчина признал вину и заявил, что раскаивается. Известно, что он наблюдался у врача психиатра-нарколога из-за алкогольной зависимости.