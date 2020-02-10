Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

Достали эти таксисты!!! Ездить из-за них и каршеринга невозможно. Нормальных водителей процентов 30-40, остальным за руль вообще нельзя садиться. Снижение цен- снижение уровня сервиса и безопасности... Сутками за рулем сидят, засыпают.
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