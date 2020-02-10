Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T16:38+0300
https://ria.ru/20200210/1564475162.html
Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564475037_0:0:652:367_1036x0_80_0_0_2295a91fd71bdd14e3713f2452bc3553.png
РИА Новости

Момент смертельного ДТП на Кутузовском проспекте попал на видео

09:55 10.02.2020 (обновлено: 16:38 10.02.2020)
18021
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео аварии в центре Москвы, в результате которой погиб человек.
На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на встречную полосу и врезается в микроавтобус.
ДТП произошло на Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара. Один человек погиб, четверо пострадали.
Последствия ДТП c участием автомобиля Infiniti в районе д. 79 на ул. Свободы. 2 февраля 2020
2 февраля, 19:25
Смертельное ДТП с разорванным "Инфинити" в Москве попало на видео
556901819
Обсудить 11
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Достали эти таксисты!!! Ездить из-за них и каршеринга невозможно. Нормальных водителей процентов 30-40, остальным за руль вообще нельзя садиться. Снижение цен- снижение уровня сервиса и безопасности... Сутками за рулем сидят, засыпают.
10 февраля, 11:04
Artem Kolesov
2411000
Рекомендуем
Задержание водителя, за которым числится более 2 тысяч нарушений ПДД
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Автомобили скорой помощи
Житель Нижнего Новгорода ранил мужчин из-за брошенной сигаретной пачки
Аудитория в университете
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Судебное заседание по делу организации Сеть (признана террористической и запрещенна в РФ)
Семь фигурантов дела "Сети"* получили от шести до 18 лет колонии
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
Ученые выяснили, от чего вымерли последние мамонты на Земле
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
Опубликовано видео момента столкновения катеров в Таиланде
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Столкновение катеров на Пхукете
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
Девушка со смартфоном и банковской картой
Россиянам рассказали о новом способ кражи денег со счетов
Будущий патриарх Афинагор и президент США Гарри Трумэн
ЦРУ рассекретило документы о связях с патриархом Афинагором
Банкомат
"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве Александр Дрыманов
Прокурор запросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния