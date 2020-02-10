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Вот это "Паразиты"! Кинопремия "Оскар" шокировала результатами
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РИА Новости

Вот это "Паразиты"! Кинопремия "Оскар" шокировала результатами

10:42 10.02.2020 (обновлено: 16:40 10.02.2020)
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© REUTERS / Mario AnzuoniРежиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии "Оскар"
Режиссер Пон Чун Хо на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mario Anzuoni
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Егор Беликов. В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии "Оскар", и лучшим фильмом назвали ленту "Паразиты" режиссера Пон Джун Хо из Южной Кореи. О том, как это и другие решения жюри самой престижной кинонаграды повлияют на мировой и российский кинематограф, — в материале РИА Новостей.

Сенсационный "Оскар"

Почти никто не ожидал, что главный "Оскар" получит лента не на английском языке. Впервые победитель в категории "иностранный фильм" признан лучшей кинокартиной года. Да, был в свое время черно-белый почти целиком немой французский "Артист", который тоже выиграл, но все же те немногие слова, что там произносили, были английскими.
В этот же раз все по-честному: "Паразиты" целиком сняты на корейском, это национальный кинематограф со всеми его особенностями. Большая победа фестивального кино: впервые с 2002 года на "Оскаре" побеждает картина, ранее получившая "Золотую пальмовую ветвь" — главный приз Каннского кинофестиваля.
© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
Кадр из фильма "Паразиты"
Режиссер Пон Джун Хо — один из лидеров южнокорейской жанровой революции, которую в США игнорировали последние годы, не наградив "Олдбоя", не заметив картин "Сквозь снег" и "Воспоминания об убийстве". Хотя известнейший киноман мира Квентин Тарантино еще семь лет назад всерьез сравнивал Пон Джун Хо со Спилбергом. Его нетривиально устроенные, бесконечно увлекательные фильмы с неизменно точным и часто саркастичным остросоциальным комментарием — уже в золотом фонде. Теперь их увидят все.
"Паразиты" — возможно, лучшая его картина, изысканная трагикомедия с элементами триллера или даже хоррора (зависит от вашей восприимчивости) про нищету и богатство, которые ломают людей, превращая их в злобных пожирателей чужих ресурсов.
© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
Кадр из фильма "Паразиты"
Особенно важно, что такую ленту вдруг отметили самой престижной кинопремией, на церемонию вручения которой высокооплачиваемые актеры и актрисы приходят, позвякивая драгоценностями. Возможно, сейчас даже те, кому платят миллионы долларов за несколько недель съемок, задумаются о том, как несправедливо устроен мир.

Как Дисней

Конечно, жаль Тарантино с его "Однажды в… Голливуде" — все "Оскары" этого фильма кажутся утешительными. Но первый шок настиг, когда в режиссерской номинации фаворита сезона, Сэма Мендеса с "1917", оставили ни с чем. Британский военный фильм, который за рубежом считают технической сенсацией, а в России многие критики обвиняли в бессодержательности, победил всего в трех не самые значительных номинациях. У Пон Джун Хо — четыре "Оскара". И все личные, до него такое же достижение было только у Уолта Диснея.
Все каноны рушатся, приметы больше не работают. На "Оскаре" отныне, кажется, голосуют сердцем, а не из патриотических соображений (тем более что киноакадемикам при просмотре "Паразитов" пришлось читать субтитры, что, как считается, американцы очень не любят).
Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
9 февраля, 08:00Культура
Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему
Это вообще ключевой момент. Южнокорейский феномен заметили в Голливуде, и теперь всех режиссеров из этой страны завалят работой (сам Пон Джун Хо уже подписался переосмыслять "Паразитов" в виде мини-сериала для канала HBO). Но важнее, что неожиданный интерес к неамериканскому зарубежному кино в Голливуде — путь в будущее. Это шанс на внимание продюсеров к любым неанглоязычным фильмам, в том числе, конечно, и российским.
© REUTERS / Lucas JacksonАктриса Лора Дерн на церемонии вручения премии "Оскар"
Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Актриса Лора Дерн на церемонии вручения премии "Оскар"
В остальных номинациях победители были весьма предсказуемы, и, кстати, ни одной вопиющей несправедливости в распределении статуэток академики в этот раз чудом не допустили. Из других мини-сенсаций: онлайн-кинотеатр Netflix почти во всех номинациях, где он был представлен, прокатили. Из их картин утешительный приз достался актрисе Лоре Дерн за "Брачную историю" (правда, хочется верить, отметили ее за выслугу лет, все же она должна была получить все награды мира за роли в фильмах Дэвида Линча) и лучшей документалке "Американской фабрике".

Праздник кино

Наконец, хотя это уж совсем мелочь по сравнению с описанными выше тектоническими сдвигами, — но и оскаровская церемония вдруг неожиданно была не такой невыносимой, как обычно, и намного больше походила на праздник кинематографа, а не на ярмарку тщеславия. Никаких надоедливых ведущих, вместо них — много удачных шуток и вставных номеров.
Хоакин Феникс, Рене Зельвегер и Бред Питт на церемонии вручения премии Оскар
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Рэпер Эминем зачитал знаменитый трек "Lose Yourself" из фильма "Восьмая миля" (2002), за который он получил "Оскар". Сегодняшнее выступление готовилось втайне, никто не знал, что Эминем собирается петь. На церемонии в 2003-м он по разным причинам не выступил, так что это можно назвать восстановлением справедливости спустя 17 лет. Оркестр блестяще сыграл выдержки из музыкальных сопровождений к фильмам-номинантам, Хоакин Феникс в наградной речи, когда принимал приз за роль в "Джокере", вдруг вспомнил рано ушедшего из жизни брата Ривера, а Билли Айлиш спела битловскую "Yesterday" (исполняла она эту классику так себе, но жест красивый). Было трогательно и совершенно не скучно.
Хочется верить, что настают новые времена. И "Оскар", премия, по которой принято в киноиндустрии сверять часы, пробила в колокол перемен. После таких сюрпризов интересно понаблюдать, как в ближайшие годы изменится искусство кино. Наверняка нас еще многое удивит — как сегодняшний триумф одного замечательного корейского фильма.
Oscar Bait
7 февраля, 19:54Культура
В погоне за "Оскаром"
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КультураКино и сериалыДэвид ЛинчХоакин ФениксОскар (премия)Уолт ДиснейЛос-Анджелес
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