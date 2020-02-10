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2020-02-10T09:49+0300
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В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:49 10.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазведение сил в Донбассе
Разведение сил в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разведение сил в Донбассе . Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о трех нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики более 20 мин калибром 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. "Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 41 единица", - добавил представитель ведомства.
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