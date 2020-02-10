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Наблюдатели ШОС признали выборы в Азербайджане легитимными
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РИА Новости

Наблюдатели ШОС признали выборы в Азербайджане легитимными

09:48 10.02.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане
© Sputnik
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Парламентские выборы в Азербайджане
БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане были легитимными, прозрачными и демократичными, заявил в понедельник глава наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместитель генсека организации Шерали Джонон.
"Миссия признает прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными", - сказал Джонон на пресс-конференции.
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Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка на них составила 47,81%.
По итогам обработки 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает до 65 из 125 мест в парламенте республики.
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Новый Азербайджан (партия)ШОСИльхам АлиевАзербайджанВ мире
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