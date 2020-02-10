Мишустин: ведомства не должны обещать допрасходы из резерва

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ведомства не должны раздавать обещаний о дополнительных расходах из резерва, нужно соблюдать бюджетную дисциплину и стараться действовать в рамках принятого бюджета, который тщательно выверен и сбалансирован.
"Федеральный бюджет на ближайшие три года принят, тщательно выверен и сбалансирован. Это основа стабильности нашей экономики, в нем заложены все необходимые средства, в том числе на реализацию национальных проектов", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он напомнил также о существующем резервном фонде правительства, отметив, что эти средства предназначены для финансирования непредвиденных расходов, прежде всего при чрезвычайных ситуациях.
"Я бы просил вас довести до министров, до руководителей федеральных органов исполнительной власти следующую установку: необходимо работать в рамках существующего бюджета и не раздавать необоснованных обещаний направлять средства резервного фонда на увеличение финансирования тех или иных мероприятий. Ещё раз подчеркну - нужна строгая бюджетная дисциплина", - указал премьер.